اللقب الثاني في البرازيل.. سواريز يقود جريميو للتتويج ببطولة كامبيوناتو جاوتشو

قاد الأوروجوياني لويس سواريز فريقه جريميو للتتويج بلقب بطولة ولاية ريو دي سول البرازيلية (كامبيوناتو جاوتشو) للمرة الـ 42 في تاريخ النادي والسادسة على التوالي.

لويس سواريز النادي : جريميو جريميو

وانتصر جريميو على كاشياس بهدف دون رد في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب أرينا دو جريميو في حضور ما يزيد عن 50 ألف مشجع.

وحقق جريميو اللقب بعدما تعادل ذهابا خارج القواعد بنتيجة 1-1.

وسجل سواريز هدف اللقاء الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 65.

اللقاء شهد هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو سجله لوكاس سيلفا لاعب وسط ريال مدريد الأسبق.

وفي الدقيقة الـ 13 من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب من كل فريق.

طالع أيضا - أقدم من الدوري المحلي.. ما هي بطولات الولايات في البرازيل

ورفع سواريز رصيده من الأهداف بقميص جريميو في البطولة لـ 7 سجلها خلال 12 مباراة ومحتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة.

وبذلك حقق سواريز لقبه الثاني بقميص جريميو بعدما توج من قبل بلقب ريكوبا جاوتشا (لقب السوبر للولاية). (طالع التفاصيل)

ويستهل جريميو مشواره في الدوري البرازيلي يوم 16 أبريل الجاري بلقاء سانتوس في الجولة الأولى من المسابقة.

وعاد جريميو من جديد إلى الدوري البرازيلي بعد موسم واحد قضاه في الدرجة الثانية.