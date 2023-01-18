هاتريك في 37 دقيقة ولقب.. ظهور أول قوي لـ سواريز مع جريميو

تألق الأوروجوياني لويس سواريز في ظهوره الأول مع جريميو البرازيلي، فسجل 3 أهداف وحصد لقبا.

لويس سواريز النادي : جريميو جريميو

وظهر لويس سواريز بالقميص رقم 9 لأول مرة مع فريقه الجديد في بطولة كأس سوبر جاوتشا.

وتعد بطولة كأس سوبر جاوتشا هي منافسة محلية بين بطلي دوري وكأس ولاية ريو دي سول البرازيلي والتي تُعرف مسابقتها ببطولة "جاوتشو".

والتقي جريميو بطل بطولة ولاية جاوتشو مع ساو لويز بطل كأس الولاية عن العام الماضي في كأس السوبر.

وتقدم جريميو أولا في النتيجة في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء بهدف رائع من لويس سواريز على طريقة "لوب" من فوق الحارس.

وتعادل الضيوف بعدها بدقائق قليلة.

رد سواريز جاء قويا بتسجيل ثنائية في الدقيقتين 30 و37 موقعا على أول هاتريك له مع جريميو.

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1... 2... 3X SUÁREZ! ⚽⚽⚽ Que cartão de visita do uruguaio! 🔥🇺🇾 Se liga aí nos gols do artilheiro do Grêmio! pic.twitter.com/oeB6alrC0I — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 18, 2023

وأضاف فيريرينيا الهدف الرابع من علامة الجزاء.

وخرج سواريز في الدقائق الأخيرة مستبدلا ليلقي تحية كبيرة من جماهير التريكولور.

O MATADOR É TRICOLOR! Luisito saiu de campo, mas o cartão de visitas está dado! 💙🇪🇪 #RecopaGaúcha2023 #GRExSLU pic.twitter.com/LwJsLM6Rs2 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 17, 2023

وحافظ جريميو على اللقب للنسخة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه كأكثر من حقق اللقب الذي استحدث لأول مرة عام 2014.

ويستعد جريميو لخوض بطولة دوري ولاية ريو دي سول "جاوتشو" الأسبوع الجاري بلقاء إس إي أر كاسياس.