البروفة الأخيرة قبل صدام بايرن.. مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية

واصل مانشستر سيتي مطاردته لأرسنال في سباق صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي

سجل لمانشستر سيتي إرلينج هالاند هدفين، وجاك جريليش وجوليان ألفاريز، بينما أحرز هدف ساوثامبتون الوحيد سيكو مارا.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 67 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن أرسنال.

وتوقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 23 في المركز الأخير للدوري.

التشكيل

عاد إرلينج هالاند للتواجد في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي بعد غياب عن مواجهة ليفربول الأخيرة.

وكان هالاند هو التغيير الوحيد الذي أجراه بيب جوارديولا على التشكيل الذي واجه ليفربول ليدخل الهداف النريويجي في مكان جوليان ألفاريز.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة ولاحت له أولى الفرص في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من رياض محرز إلى جاك جريليش الذي سدد وتصدى لها جافين بازونو وحاول دي بروين إكمالها إلى المرمى ولكنه لم ينجح في الوصول لها .

وكاد كمال الدين سليمانا أن يباغت مانشستر سيتي في الدقيقة 16 بعد أن قطع كرة من ركلة ركنية وانطلق نحو مرمى مانشستر سيتي ولكن عودة ناثان أكي للتغطية أثرت على اللاعب قبل أن يخرج إديرسون لإبعاد الكرة.

ولعب كيفن دي بروين عرضية في الدقيقة 33 ارتقى لها إلكاي جوندوجان برأسه ولكنها جاءت سهلة في يد بازونو.

وأهدر إرلينج هالاند فرصة هدف التقدم في 41 بعد عرضية من دي بروين ولكن رأسية المهاجم النرويجي جاءت بجوار القائم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ارتقى هالاند بنجاح هذه المرة لعرضية دي بروين ليودعها الشباك معلنا تقدم مانشستر سيتي.

الهدف هو الـ29 لإرلينج هالاند في 27 مباراة ليحطم رقم أندي كول كأكثر لاعب يسجل عدد من الأهداف في أول 30 مباراة له في الدوري الإنجليزي.

وصنع كيفن دي بروين هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي كخامس لاعب يصل لهذا الرقم بعد ريان جيجز وسيسك فابريجاس وواين روني وفرانك لامبارد.

لا يكف عن توزيع ألحانه في المستطيل الأخضر 😍 كيفن دي بروين هو خامس لاعب يصنع 100 هدف في البريميرليج بعد كل من 👇 ◾ريان جيجز ◾سيسك فابريجاس ◾واين روني ◾فرانك لامبارد ◾كيفين دي بروين 🆕 pic.twitter.com/ulAsxApvAI — FilGoal (@FilGoal) April 8, 2023

وبات ابن الـ31 عاما أسرع لاعب يصل لـ100 أسيست في الدوري الإنجليزي (237 مباراة) متفوقا على سيسك فابريجاس (293 مباراة).

واصل مانشستر سيتي ضغطه في الشوط الثاني ليهدر إلكاي جوندوجان فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.

وتدخل بيب جوارديولا مع الدقيقة 56 بدخول برناردو سيلفا وكايل ووكر في مكان رياض محرز وجون ستونز.

وفي الدقيقة 58 وقع جاك جريليش على الهدف الثاني بعد تمريرة من كيفن دي بروين وتسديدة قوية تصدى لها بازونو لتعود للجناح الإنجليزي الذي سددها مجددا في الشباك.

وأهدر البديل برناردو سيلفا فرصة الهدف الثالث بعد تمريرة من كيفن دي بروين وتسديدة خرج بازونو من مرماه ليلتقطها في الدقيقة 66.

وعاد إرلينج هالاند ليوقعه على هدفه الشخصي الثاني والثالث لمانشستر سيتي بكرة مقصية رائعة إثر عرضية من جاك جريليش مع الدقيقة 68.

وبذلك يكون هالاند قد سجل هدفه الـ44 في الموسم خلال جميع البطولات ليعادل رقم رود فان نسلتروي 2002-2003 ومحمد صلاح 2017-2018 كأكثر لاعبي البريميرليج تسجيلا للأهداف في موسم واحد بجميع المسابقات.

وغادر بعدها هالاند ليدخل في مكانه جوليان ألفاريز.

وقلص سيكو مارا النتيجة لساوثامبتون في الدقيقة 72 بعد عرضية من دجينيو ليسدد أرضية على يمين إديرسون.

واحتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 74 حولها جوليان ألفاريز بنجاح في الشباك.

وتدخل جوارديولا مجددا في الدقيقة 81 ليدخل سيرجي جوميز وكالفن فيليبس في مكان ناثان أكي ورودري.

ولم تسفر المباراة عن جديد ليحقق سيتي انتصارا جديدا في الدوري قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 67 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن أرسنال.

وتوقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 23 في المركز الأخير للدوري.