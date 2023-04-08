في الجول يكشف سبب رفض أوسوريو ضم معد بدني لجهازه في الزمالك

يرفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ضم معد بدني في جهازه الفني مع الزمالك.

وأعلن خوان كارلوس أوسوريو عبر FilGoal.com، توقيع عقود تدريب نادي الزمالك رسميا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن أوسوريو رفض اصطحاب معد بدني في جهازه المعاون مع الزمالك، وسيكتفي بالإسباني بيدرو جوميز كارمونا في معاونته.

ويرفض أوسوريو الاستعانة بمعد بدني لأنه سبق له العمل كمعد بدني مع مانشستر سيتي وسيتولى الأمر بنفسه.

وسبق للمدرب الكولومبي العمل كمعد بدني في مانشستر سيتي بين عامي 2001-2005.

وأوضح FilGoal.com أن أوسوريو سيستعين بالإسباني بيدرو جوميز كارمونا المدرب المساعد الأسبق لفالنسيا في جهازه الفني مع الزمالك.

ويرغب المدرب الكولومبي في الاستفادة من معرفة كارمونا بالمنطقة العربية بعد خوض أكثر من تجربة رغم أنهما لم يعملا سويا من قبل. (طالع التفاصيل)

وكان FilGoal.com قد علم أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام للفريق، بالإضافة إلى كل من عبد الواحد السيد مديرا للكرة، وأحمد مجدي كمدرب مساعد، ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى.

وسيصل المدرب الكولومبي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لإنهاء المفاوضات.

وسيتابع المدرب مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدة تعاقد المدرب البالغ 61 عاما مع الزمالك ستكون لمدة سنة و4 أشهر.

وسيكون أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.

وسبق أن ارتبط اسم أوسوريو بتدريب منتخب مصر في صيف 2021 خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

من هو أوسوريو؟

المدرب الكولومبي البالغ 61 عاما لعب لأندية ديبورتيفو بيريرا وأوناس كالداس الكولومبية وإنترناسيونال البرازيلي خلال مسيرته كلاعب وسط.

وبدأ مسيرته التدريبية رفقة مييناريوس الكولومبي في موسم 2006-2007، ثم اتجه للتدريب في أمريكا من بوابة شيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز وحصل لقب القسم الشرقي عام 2008 مع الأخير.

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عقب ذلك خاض عدة تجارب بين كولومبيا والمكسيك والبرازيل.

وتوج بلقب الدوري الكولومبي 4 مرات منها 3 بقميص أتليتكو ناسيونال، وحصد أيضا لقبي كأس كولومبيا ولقب كأس السوبر المحلي.

في 2015 تولى تدريب منتخب المكسيك وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بل والفوز على ألمانيا بهدف 1-0 والتأهل لثمن نهائي المونديال.

كما حل رابعا في كأس العالم للقارات مع التريكولور.

عقب ذلك قاد منتخب باراجواي واستمر لمباراة واحدة فقط ورحل بالتراضي بين المنتخبين.

وعاد مجددا للتدريب في كولومبيا من بوابتي أتليتكو ناسيونال ثم أمريكا دي كالي لكن دون أن يتوج بألقاب.

تجربته الأخيرة مع دي كالي انتهت في مارس 2022، ولم يتولى تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.