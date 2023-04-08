خبر في الجول – مدرب فالنسيا الأسبق يعاون أوسوريو في تدريب الزمالك

بدأ الكولومبي كارلوس أوسوريو في ترتيب أوراقه تمهيدا لتسلم المهمة الفنية لنادي الزمالك.

وأعلن خوان كارلوس أوسوريو عبر FilGoal.com، توقيع عقود تدريب نادي الزمالك رسميا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن أوسوريو سيستعين بالإسباني بيدرو جوميز كارمونا المدرب المساعد الأسبق لفالنسيا في جهازه الفني مع الزمالك.

ويرغب المدرب الكولومبي في الاستفادة من معرفة كارمونا بالمنطقة العربية بعد خوض أكثر من تجربة رغم أنهما لم يعملا سويا من قبل.

وكان FilGoal.com قد علم أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام للفريق، بالإضافة إلى كل من عبد الواحد السيد مديرا للكرة، وأحمد مجدي كمدرب مساعد، ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى.

من هو كارمونا؟

كارمونا صاحب الـ 40 عاما عمل كمدرب مساعد مع الهلال السعودي في موسم 2010-2011.

وانتقل كارمونا للعمل مع في المنصب ذاته مع بني ياس الإماراتي في موسم 2011-2012.

وتولى المدرب الإسباني مهمة المدرب المساعد في تدريب منتخب البحرين بين عامي 2012-2014.

وعمل كارمونا مع ريال بيتيس حتى صيف 2014 قبل العودة للعمل في الوصل الإمارتي حتى 2016.

وخاض كارمونا تجربة العمل مع فالنسيا الإسباني في الفترة من فبراير 2016 حتى ديسمبر من العام ذاته.

وعمل بيدرو كمدير فني للمرة الأولى في موسم 2016-2017 عندما قاد إشتوريل برايا البرتغالي.

وفي يوليو 2018 تولي تدريب الرفاع البحريني، قبل أن يعود لمهمة المدرب المساعد مع الوصل في الفترة من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022.

أوسوريوقال في تصريحات خاصة لـFilGoal.com بالساعات الأولى من فجر اليوم السبت: "وقعت عقود تدريب الزمالك إلكترونيا بشكل رسمي، وأنتظر تذاكر الطيران لآتي إلى مصر".

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وسيصل المدرب الكولومبي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لإنهاء المفاوضات.

وسيتابع المدرب مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 24 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدة تعاقد المدرب البالغ 61 عاما مع الزمالك ستكون لمدة سنة و4 أشهر.

وسيكون أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.

وسبق أن ارتبط اسم أوسوريو بتدريب منتخب مصر في صيف 2021 خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

من هو أوسوريو؟

المدرب الكولومبي البالغ 61 عاما لعب لأندية ديبورتيفو بيريرا وأوناس كالداس الكولومبية وإنترناسيونال البرازيلي خلال مسيرته كلاعب وسط.

وبدأ مسيرته التدريبية رفقة مييناريوس الكولومبي في موسم 2006-2007، ثم اتجه للتدريب في أمريكا من بوابة شيكاغو فاير ونيويورك ريد بولز وحصل لقب القسم الشرقي عام 2008 مع الأخير.

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عقب ذلك خاض عدة تجارب بين كولومبيا والمكسيك والبرازيل.

وتوج بلقب الدوري الكولومبي 4 مرات منها 3 بقميص أتليتكو ناسيونال، وحصد أيضا لقبي كأس كولومبيا ولقب كأس السوبر المحلي.

في 2015 تولى تدريب منتخب المكسيك وقاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بل والفوز على ألمانيا بهدف 1-0 والتأهل لثمن نهائي المونديال.

كما حل رابعا في كأس العالم للقارات مع التريكولور.

عقب ذلك قاد منتخب باراجواي واستمر لمباراة واحدة فقط ورحل بالتراضي بين المنتخبين.

وعاد مجددا للتدريب في كولومبيا من بوابتي أتليتكو ناسيونال ثم أمريكا دي كالي لكن دون أن يتوج بألقاب.

تجربته الأخيرة مع دي كالي انتهت في مارس 2022، ولم يتولى تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.