هاني سعيد: الأهلي ليس طرفا في أزمتنا.. ومن أين جلب بيريرا الثقة في الحكم المصري؟

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أن الأهلي ليس طرفا في أزمة ناديه مع اتحاد الكرة.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا يعلن فيه إيقاف الاستثمارات في النادي، وعقد جلسة مع نهاية الموسم للنظر في مستقبل النادي. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

وقال سعيد عبر المركز الإعلامي لبيراميدز: "أزمة الحكم الأجنبي في النهائي والتعنت ضد بيراميدز هي القشة الأخيرة في سلسلة طويلة من التعديات والتصرفات الموجهة ضد النادي"

وأضاف "القرار الحاسم من مالك نادي بيراميدز بوقف الاستثمارات وبحث مستقبل النادي مع نهاية الموسم الحالي، ليس وليد الصدفة وإنما بسبب الكثير من الضغوط والممارسات غير المقبولة من جانب رابطة الأندية واتحاد الكرة ضد نادي بيراميدز، وأشخاص من بعض مسئولي الكرة المصرية، وذلك فيما يتعلق باختيار مواعيد المباريات والحكام والملاعب وغيرها من التعنت الغير مقبول وإهدار حقوق بيراميدز في المشاركة القارية والعربية"

وشدد "النادي الأهلي ليس طرفا على الإطلاق في أزمة بيراميدز مع اتحاد الكرة، فيما يتعلق بطلب النادي لحكام أجانب في مباراة نهائي كأس مصر. نحترم الأهلي وجماهيره ولكن في النهاية المشكلة مع الجبلاية وتصرفاتها تجاه بيراميدز والتي لا نجد لها مبررا بأي شكل من الأشكال، بل إن الأهلي أحرص منا على استقدام اتحاد الكرة لحكام أجانب لتلك المواجهات والتي تمثل نهائي أعرق بطولة مصرية"

وتابع "أتعجب بشدة من اتحاد الكرة وإصراره على إقحام نفسه في مواجهة النادي ورفض كل طلباته، بعدما تقدم بطلب لحكام أجانب في نهائي الكأس مع تحمل القيمة كاملة، وبالطبع فإن النادي الأهلي يرغب في وجود حكام أجانب ضمانا للعدالة ولرفع الحرج والضغوط عن الحكام المصريين في مباراة نهائية حساسة تجمع بين بيراميدز والأهلي".

وواصل " خروج الاتحاد بحجج واهية أولها التعلل بعدم إرسال الطلب قبل 14 يوما وبعدما ظهر أن الحجة واهية، رغم أن موعد المباراة نفسه حدد قبلها بعشرة أيام فقط، وخرج بعدها ليؤكد أن قرار إقامة النهائي هو في النهاية قرار رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور بيريرا، ونادي بيراميدز تعهد في أكثر من خطاب مباشر للاتحاد بتحمل كل نفقات استقدام طاقم التحكيم".

وأشار "من الغريب أن يتحدث الاتحاد عن دعم الحكام المصريين وهو في الأساس جلب خبيرا أجنبيا لإدارة ملف التحكيم في مصر، ومن أين أتت ثقة وإصرار بيريرا على وجود حكم مصري لنهائي الكأس وهو لم يتم تعيينه إلا قبل عدة أيام في هذا المنصب ولم نشاهد منه أي خطوات فعلية لتطوير التحكيم حتى الآن، وكان من الأولى أن يجنب حكام مصر أي حساسية أو ضغوط في هذا التوقيت الصعب".

وأكمل "على اتحاد الكرة أن يتجنب فكرة تسريب الأخبار المغلوطة دون الرد المباشر على خطابات النادي وطلباته المشروعة بضمان العدالة في مباراة هامة ونهائية تحدد وجهة أقدم بطولة مصرية".

وواصل "نادي بيراميدز لا يتعدى كونه يبحث عن حقوقه مثلما فعل فيوتشر في بحثه عن حقه أمام أسكو كارا التوجولي والحصول على نقاط المباراة وهو ما لم يعترض عليه بيراميدز حينها لأنه حق أصيل لهم، ولا توجد أزمة أو مشكلات مع أي ناد آخر في مصر، والأمر لا يتعدى البحث عن الحقوق باللوائح والقوانين مع استمرار الود والاحترام بين النادي وجميع الأندية في مصر"

وتابع "لا أجد تفسيرا لاصرار اتحاد الكرة على معاملة نادي بيراميدز على أنه غريب عن كرة القدم المصرية، ومساندة نادي فيوتشر في مشكلته الأخيرة ودعمه في جلسة الاستماع بالكاف بوفد من الاتحاد وخطابات وتناسي أن الشاكي هو نادي مصري يطالب بأبسط حقوقه والحصول على حقه في تلك القضية"

واختتم " بيراميدز لم يطلب سوى العدالة وتكافؤ الفرص ومن لديه مشكلة مع هذا الحق عليه أن يراجع نفسه ولا يلوم بيراميدز أو مسؤوليه".

وصرّح فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية أن نهائي كأس مصر سيكون بحكام مصريين. (طالع التفاصيل)

ورفض اتحاد الكرة في وقت سابق طلب بيراميدز باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وجدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز طلب ناديه بضرورة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر ضد الأهلي.

وجاء بيان بيراميدز:

"بناء على البيان السابق بتاريخ 13 يناير 2023، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة.

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الزمالك في كأس السوبر.