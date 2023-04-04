مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نهائي الكأس بلا حكام أجانب.. وتعليق من الأهلي وبيراميدز

رفض اتحاد الكرة طلب بيراميدز باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "رفضنا طلب بيراميدز بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر".

وبرر "بيراميدز أرسل الطلب الرسمي أمس واللائحة تنص على أن الوقت القانوني للطلب هو 15 يوما قبل المباراة".

وأضاف المصدر "لا يوجد أي وقت لاختيار وتعيين طاقم تحكيم أجنبي، ونهائي كأس مصدر سيدار بطاقم تحكيم مصري".

وعن تقنية الفيديو قال: "نعمل على إنهاء أزمة الفيديو قبل المباراة كي يتواجد فيها".

وتوجه FilGoal.com للأهلي وبيراميدز للسؤال عن موقفيهما من القرار وقال مصدر من النادي الأحمر: "لا يهم فكرة وجود طاقم تحكيم أجنبي".

وشدد "أهم شيء تواجد تقنية الفيديو لضمان العدالة".

فيما تحدث مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com قائلا: "لن نقبل برفض اتحاد الكرة طلبنا بتعيين حكام أجانب للمباراة خاصة واننا عرضنا تحمل القيمة المالية لاستقدام ذلك الطاقم".

وواصل "كيف يتحدث اتحاد الكرة عن مدة قانونية تقدر بـ15 يوما وهو أعلن من الأساس عن موعد المباراة يوم 28 مارس أي قبل أسبوع فقط".

وأتم المصدر حديثه متسائلا "هل كان يريد اتحاد الكرة أن نتوقع موعد المباراة؟ أيمن المنطق واللوائح التي يريد تطبيقها".

ويقام نهائي كأس مصر يوم الإثنين المقبل في استاد القاهرة.