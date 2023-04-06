بيريرا: نهائي كأس مصر بحكام مصريين.. وسنصنع تحكيما قويا

استقر اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا على الاعتماد على طاقم تحكيم أجنبي في مباراة نهائي كأس مصر 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

ورفض اتحاد الكرة في وقت سابق طلب بيراميدز باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وجدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز طلب ناديه بضرورة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر ضد الأهلي.

وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه: "طلب بيريرا من مجلس الاتحاد دعمه وموافقتهم على إسناد المباراة لطاقم حكام مصري وهذا لصالح منظومة التحكيم، وهو ما وافق عليه المجلس عقب الاجتماع ودعم بيريرا في تعيين طاقم مصري لنهائى كأس مصر".

من جانبه قال بيريرا عبر فيديو نُشر على حسابات الاتحاد المصري: "يسعدني التواجد هنا للعمل الجاد لتحسين مستوى التحكيم خاصة في هذا الوقت".

وأضاف "في الحقيقة هذا أول نهائي كأس مصر لي وأوكد من خلال خبرتي أنها واحدة من اللحظات المهمة في تاريخ الحكام، لذلك أنا ولجنتي نؤكد أن الحكام الذين تم تعيينهم لهذه المباراة لن ينسوا أبدا مثل هذه اللحظات المهمة لهم".

وأردف "وما نتوقعه من مباراة كبيرة في كرة القدم وأيضا جماهيريا، ونأمل أن يكون نهائي كأس مصر يديره طاقم حكام مصري".

وأوضح "السبب بسيط جدا، نحن نريد تقدم وتطور مستوى التحكيم هنا وكذلك نريد أن يذهب حكامنا للبطولات الكبرى مثل كأس العالم ونهائيات أمم إفريقيا".

وشدد "لذلك إذا كنا نريد تحكيم أفضل فيجب أن يحصل الحكام على فرصة تحكيم المباريات الكبرى، وأود إخباركم أن حكامنا يستحقون تحكيم المباريات المهمة والفرصة لإظهار مهاراتهم".

وتابع "من جانبنا كمدراء تحكيم نريد الأفضل لمستقبل التحكيم في مصر ولذلك نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف".

وأكمل "غير منطقي أن مصر من أهم البلاد في إفريقيا وتريد أن تكون الأفضل في القارة ونطالب بحكام أجانب، هذا غير منطقي بالنسبة لنا"

وواصل "لذلك يجب أن نُظهر كم نحن جيدين في كرة القدم وأيضا في التحكيم، فلا توجد كرة قدم قوية دون تحكيم قوي والعكس أنهم يتحققان معا".

وشدد مجددا "ما نعمل عليه هو تحقيق أفضل مستوى للتحكيم بقدر الإمكان ومستعدون فلعل ذلك، اللجنة والحكام ومساعدو الحكام وحكام الفيديو كفريق مثل الأندية لديها مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين ومعا يصنعون نادي قوي ونحن هنا سنصنع تحكيما قويا".

وأردف "نأمل أن يكون نهائي كأس مصر احتفال كبير للجماهير وتقدم كبير لكرة القدم".

وأتمنى "المباراة النهائية من أهم المباريات للجميع وأتمنى أن يستمتع الجميع بالمباراة ولديهم مشهد رائع لإظهار تقدم كبير لكرة القدم وأتمنى للجميع التوفيق بما في ذلك طاقم التحكيم للمباراة".

وأعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة نهائي كأس مصر عن موسم 2021 -2022 بين الأهلي وبيراميدز.

وكان FilGoal.com قد علم من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن طرح 20 ألف تذكرة مناصفة بين الفريقين.

وأشار عامر حسين إلى أنه في حال عدم حجز تذاكر بيراميدز سيتم طرحها لجماهير الأهلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الزمالك في كأس السوبر.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مواجهة الدور الأول بين الفريقين في الدوري هذا الموسم بثلاثة أهداف دون مقابل.