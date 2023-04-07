خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد مباراة الرجاء ويخاطب الأمن لحضور جماهيري كبير

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 17:01

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - الأهلي - الهلال

علم FilGoal.com أن النادي الأهلي قد حدد يوم ٢٢ أبريل لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

كما يخاطب الأهلي الجهات الأمنية للحصول على نفس عدد الحضور الجماهيري الذي تواجد في مباراة الهلال السوداني الماضية، وهو ٥٠ ألف متفرج.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الهلال بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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وأسفرت القرعة عن مواجهة بين الأهلي والرجاء المغربي.

أيضا يلعب صنداونز الجنوب إفريقي أمام شباب بلوزداد الجزائري.

فيما يلعب الوداد المغربي مع سيمبا التنزاني، والترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري.

وجاءت قرعة ربع النهائي كالآتي:

سيمبا التنزاني× الوداد المغربي (المباراة رقم 1)

الأهلي المصري × الرجاء المغربي (المباراة رقم 2)

شباب بلوزداد الجزائري × صنداونز الجنوب إفريقي (المباراة رقم 3)

شبيبة القبائل الجزائري × الترجي التونسي (المباراة رقم 4)

نصف النهائي:

الفائز من "شبيبة القبائل × الترجي" X الفائز من "الأهلي × الرجاء"

الفائز من "سيمبا × الوداد" X الفائز من "شباب بلوزداد × صنداونز"

الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

وبذلك حال تأهل الأهلي سيلعب مباراة إياب نصف النهائي ضد الفائز من شبيبة القبائل والترجي على ملعبه باستاد القاهرة.

النهائي:

نصف النهائي الأول × نصف النهائي الثاني

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.

وحال تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الذهاب على ملعبه باستاد القاهرة بينما الإياب خارج ملعبه.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي بطولة إفريقيا في الثلاث نسخ الأخيرة من البطولة.

وحقق الأهلي اللقب نسختي 2020 و2021 على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بينما حصد وصافة النسخة الأخيرة أمام الوداد.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الرجاء المغربي
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