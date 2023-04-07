خبر في الجول - كاف يعاقب فيوتشر بسبب أحمد رفعت

علم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر معاقبة فيوتشر باعتباره خاسرا لـ 3 مباريات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك بسبب مشاركة أحمد رفعت التي اعتبرتها لجنة الانضباط غير قانونية، بسبب عدم قيام فيوتشر بإعادة تسجيله بعد عودته من الإعارة في صفوف الوحدة الإماراتي.

كما تم معاقبة فيوتشر بتغريمه 10 آلاف دولار، مع إمهاله 60 يوما للسداد، و3 أيام لإعلان نية الاستئناف، و7 أيام لتقديم الاستئناف بصورة رسمية.

المباريات المعنية كانت أمام الجيش الملكي المغربي (8 مارس) وأسكو كارا التوجولي (19 مارس) وبيراميدز (2 أبريل).

الأخيرة خسرها فيوتشر بالفعل بنتيجة 2-1، بينما فاز بالأولى على الجيش الملكي 2-0 وبالثانية على أسكو 3-0.

وكان فيوتشر قد ودع كأس الكونفدرالية من دور المجموعات بخسارة مباراة الجولة الأخيرة أمام بيراميدز، الذي تأهل رفقة الجيش الملكي إلى ربع النهائي.

ماذا حدث؟

كشف مصدر من نادي بيراميدز عن تقدمه بشكوى مشتركة مع الجيش الملكي المغربي ضد نادي فيوتشر، أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بيراميدز تقدم بشكوى ضد فيوتشر بخصوص مشاركة اللاعب أحمد رفعت".

وأضاف "الجيش الملكي المغربي أيضا تقدم بشكوى لنفس السبب".

وأوضح "رفعت شارك مع فيوتشر قبل دور المجموعات ثم خرج في إعارته إلى نادي الوحدة الإماراتي. بعد عودته شارك مباشرة في دور المجموعات".

وتابع المصدر "كان من المفترض أن يتم تسجيل رفعت مرة أخرى بعد عودته من الإعارة، ولكنه شارك باعتباره مقيدا في القائمة الأولى، وهذا مخالف للوائح".

رد فيوتشر

أوضح مصدر من نادي فيوتشر موقف مشاركة أحمد رفعت مع الفريق، والتي هي موضوع الشكوى التي تقدم بها بيراميدز والجيش الملكي المغربي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الإجراءات كلها سليمة. إعارة اللاعب أحمد رفعت انتهت يوم 28 يناير وتم طلب البطاقة الدولية ووصلت من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري في صباح يوم 31 يناير".

وأضاف "تم تسليم الخطاب الرسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة قيد اللاعب أحمد رفعت محليا وإفريقيا، ووصلت البطاقة الدولية يوم 31 على نظام الانتقالات TMS قبل إغلاق القيد الإفريقي".

وأوضح "بالتالي إجراءات فيوتشر في قيد اللاعب وإعادة قيده في يناير سليمة "مليون بالمائة". وأرفق فيوتشر في رده الخطاب المسلم لاتحاد الكرة وتأكيد نظام الانتقالات على وصول البطاقة الدولية للاعب يوم 31 يناير".

ماذا تقول اللائحة

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقف الشكوى المقدمة من بيراميدز والجيش الملكي المغربي ضد فيوتشر بسبب إشراك اللاعب أحمد رفعت دون إعادة قيده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الشكوى تم تحويلها إلى لجنة الانضباط بالفعل".

وأوضح "اللائحة تقول إن اللاعب يجب أن يتم إعادة قيده بعد عودته من الإعارة".

وتابع "إذا تم ذلك فموقف فيوتشر سليم. أما إذا لم تتم إعادة القيد، سيتم خصم نقاط المباريات التي شارك بها من رصيد فيوتشر واعتباره خاسرا لها".

وشارك رفعت في ذهاب الدور التمهيدي الأول مع بيراميدز أمام بول الأوغندي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد عودته من إعارته إلى صفوف الوحدة الإماراتي، شارك رفعت في الجولة الرابعة لدور المجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0.

فيما لعب 45 دقيقة في مباراة الجولة الخامسة أمام أسكو كارا التوجولي، وصنع هدفا في فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد، وأخيرا شارك أمام بيراميدز مع بداية الشوط الثاني.

ويقول نص اللائحة: "اللاعب ليس مؤهلا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية إذا كان مسجلا مع النادي ثم أعير لناد آخر، حتى يتم إعادة تسجيله في فترة التسجيل الثانية".

ترتيب المجموعة النهائي (بعد القرار الأخير)