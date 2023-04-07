خبر في الجول - كاف يعاقب فيوتشر بسبب أحمد رفعت

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 16:08

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

علم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر معاقبة فيوتشر باعتباره خاسرا لـ 3 مباريات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء ذلك بسبب مشاركة أحمد رفعت التي اعتبرتها لجنة الانضباط غير قانونية، بسبب عدم قيام فيوتشر بإعادة تسجيله بعد عودته من الإعارة في صفوف الوحدة الإماراتي.

كما تم معاقبة فيوتشر بتغريمه 10 آلاف دولار، مع إمهاله 60 يوما للسداد، و3 أيام لإعلان نية الاستئناف، و7 أيام لتقديم الاستئناف بصورة رسمية.

أخبار متعلقة:
فيوتشر يواصل مطاردة الأهلي ويكبد الاتحاد هزيمته الثانية على التوالي في الدوري بعد إثارة هائلة.. بيراميدز والجيش الملكي يتأهلان على حساب فيوتشر في الكونفدرالية الكونفدرالية - الجيش الملكي يعلن تقدمه بشكوى ضد مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر مصدر من فيوتشر لـ في الجول: موقف رفعت سليم 100%.. وهذا ردنا على شكوى بيراميدز

المباريات المعنية كانت أمام الجيش الملكي المغربي (8 مارس) وأسكو كارا التوجولي (19 مارس) وبيراميدز (2 أبريل).

الأخيرة خسرها فيوتشر بالفعل بنتيجة 2-1، بينما فاز بالأولى على الجيش الملكي 2-0 وبالثانية على أسكو 3-0.

وكان فيوتشر قد ودع كأس الكونفدرالية من دور المجموعات بخسارة مباراة الجولة الأخيرة أمام بيراميدز، الذي تأهل رفقة الجيش الملكي إلى ربع النهائي.

ماذا حدث؟

كشف مصدر من نادي بيراميدز عن تقدمه بشكوى مشتركة مع الجيش الملكي المغربي ضد نادي فيوتشر، أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بيراميدز تقدم بشكوى ضد فيوتشر بخصوص مشاركة اللاعب أحمد رفعت".

وأضاف "الجيش الملكي المغربي أيضا تقدم بشكوى لنفس السبب".

وأوضح "رفعت شارك مع فيوتشر قبل دور المجموعات ثم خرج في إعارته إلى نادي الوحدة الإماراتي. بعد عودته شارك مباشرة في دور المجموعات".

وتابع المصدر "كان من المفترض أن يتم تسجيل رفعت مرة أخرى بعد عودته من الإعارة، ولكنه شارك باعتباره مقيدا في القائمة الأولى، وهذا مخالف للوائح".

رد فيوتشر

أوضح مصدر من نادي فيوتشر موقف مشاركة أحمد رفعت مع الفريق، والتي هي موضوع الشكوى التي تقدم بها بيراميدز والجيش الملكي المغربي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الإجراءات كلها سليمة. إعارة اللاعب أحمد رفعت انتهت يوم 28 يناير وتم طلب البطاقة الدولية ووصلت من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري في صباح يوم 31 يناير".

وأضاف "تم تسليم الخطاب الرسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة قيد اللاعب أحمد رفعت محليا وإفريقيا، ووصلت البطاقة الدولية يوم 31 على نظام الانتقالات TMS قبل إغلاق القيد الإفريقي".

وأوضح "بالتالي إجراءات فيوتشر في قيد اللاعب وإعادة قيده في يناير سليمة "مليون بالمائة". وأرفق فيوتشر في رده الخطاب المسلم لاتحاد الكرة وتأكيد نظام الانتقالات على وصول البطاقة الدولية للاعب يوم 31 يناير".

ماذا تقول اللائحة

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موقف الشكوى المقدمة من بيراميدز والجيش الملكي المغربي ضد فيوتشر بسبب إشراك اللاعب أحمد رفعت دون إعادة قيده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الشكوى تم تحويلها إلى لجنة الانضباط بالفعل".

وأوضح "اللائحة تقول إن اللاعب يجب أن يتم إعادة قيده بعد عودته من الإعارة".

وتابع "إذا تم ذلك فموقف فيوتشر سليم. أما إذا لم تتم إعادة القيد، سيتم خصم نقاط المباريات التي شارك بها من رصيد فيوتشر واعتباره خاسرا لها".

وشارك رفعت في ذهاب الدور التمهيدي الأول مع بيراميدز أمام بول الأوغندي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وبعد عودته من إعارته إلى صفوف الوحدة الإماراتي، شارك رفعت في الجولة الرابعة لدور المجموعات أمام الجيش الملكي لمدة 4 دقائق، وفاز فيوتشر 2-0.

فيما لعب 45 دقيقة في مباراة الجولة الخامسة أمام أسكو كارا التوجولي، وصنع هدفا في فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد، وأخيرا شارك أمام بيراميدز مع بداية الشوط الثاني.

ويقول نص اللائحة: "اللاعب ليس مؤهلا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية إذا كان مسجلا مع النادي ثم أعير لناد آخر، حتى يتم إعادة تسجيله في فترة التسجيل الثانية".

ترتيب المجموعة النهائي (بعد القرار الأخير)

  1. الجيش الملكي - 11 نقطة (أفضلية المواجهات المباشرة)
  2. بيراميدز - 11 نقطة
  3. فيوتشر - 4 نقاط
  4. أسكو كارا - 3 نقاط
كأس الكونفدرالية أحمد رفعت كاف بيراميدز فيوتشر
نرشح لكم
منافس الأهلي - بهدف في الـ 103.. الوداد يخطف نقطة قاتلة أمام الرجاء في قمة المغرب رئيس الرجاء: لقاء الأهلي نهائي مبكر في الأبطال.. وأتمنى وجود حياد تحكيمي أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب الكونفدرالية - قرعة متوازنة لـ بيراميدز.. والطريق إلى النهائي انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة بطولتان كبيرتان في وقت واحد.. أمم آسيا تنطلق وتنتهي مع أمم إفريقيا بيان - الهلال: علاقتنا مع الأهلي لم تعد كالسابق.. سنشكوه ونراسل الأندية برأي جماهيره "العنصري" تقرير تونسي: عقوبة من فيفا على الترجي بإيقاف القيد
أخر الأخبار
خبر في الجول - كاف يعاقب فيوتشر بسبب أحمد رفعت 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تين هاج: إريكسن جاهز للقاء إيفرتون.. وعلينا مواجهة قوة إيفرتون البدنية 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: هذا سر عدم إقالتي.. هالاند جاهز وإن فقدنا النقاط سيتوج أرسنال بالدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أنشيلوتي مرشح للعودة إلى تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: لست مضطرا لإثبات أي شيء بعد 1272 مباراة.. وسنقبل على حقبة مختلفة 2 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر كلوب: أرتيتا استحق كل دقيقة صبر.. ونحتاج قوة أنفيلد ضد أرسنال 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إعلان الرغبة.. برشلونة يجتمع بـ لا ليجا لإعادة ميسي 3 ساعة | الدوري الإسباني
كوفاسيتش: من الجيد عودة لامبارد.. ومن السهل إقالة المدرب عن 30 لاعبا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة