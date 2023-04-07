مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول نقاط أدت لقرار الإدارة بتجميد الاستثمار في مصر

كشف مصدر من نادي بيراميدز لـ FilGoal.com نقاط أدت لقرار الإدارة بتجميد الاستثمار في مصر.

وأصدر نادي بيراميدز بيانا يعلن فيه إيقاف الاستثمارات في النادي، وعقد جلسة مع نهاية الموسم للنظر في مستقبل النادي. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

وصرّح مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com قائلا: "في البداية، أرسلنا لاتحاد الكرة نستفسر عن موعد مباراة نهائي كأس مصر ضد الأهلي، حصلنا على الرد بشكل رسمي يوم 30 مارس الماضي بموعد المباراة يوم 10 أبريل الجاري".

وأضاف "في اليوم التالي من الخطاب تواصلنا مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لطلب استقدام حكام أجانب، فكان رده أن صعب على خزينة اتحاد الكرة تحمل التكاليف لعدم وجود سيولة مادية، والحل هو أن يتقاسم الأهلي وبيراميدز التكاليف".

وأردف "بيراميدز لم يكن لديه مشكلة وأرسلنا خطابا آخر لكن اتحاد الكرة لم يرد على مراسلاتنا، ولم يصلنا رد أيضا".

وأوضح "بعد ذلك أرسلنا خطابا رسميا نؤكد فيه تحملنا لتكاليف المادية للحكم الأجنبي في نهائي كأس مصر، الخطاب أُرسل قبل 7 أيام من المباراة وهي فترة كافية لاستقدام الطاقم الأجنبي".

وتابع "فوجئنا في اليوم التالي بأن اتحاد الكرة يعلن أن طلب استقدام الحكام الأجانب يكون قبل المباراة بـ 14 يوما مُعتمدا على لائحة الدوري وليس لائحة كأس مصر".

وتساءل "كيف يتحدد موعد المباراة قبل 10 أيام، ونرسل خطابا لطلب حكام أجانب قبل 14 يوما من اللقاء؟".

وأكمل "أرسلنا خطابا يوم الخميس نطلب فيه تأجيل المباراة بسبب ضيق الوقت لاستقدام حكام أجانب، وعوضا عن ذلك يخوض كل فريق مباراته المؤجلة من الدوري".

وأتم "نشعر بالاستياء أيضا من اشتراط شراء النادي لحصته كاملة من تذاكر المباراة كي لا تذهب إلى الطرف الآخر من المباراة، ما يكلفنا مليون جنيه، أين تكافؤ الفرص؟".

وصرّح فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية أن نهائي كأس مصر سيكون بحكام مصريين. (طالع التفاصيل)

ورفض اتحاد الكرة في وقت سابق طلب بيراميدز باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وجدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز طلب ناديه بضرورة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر ضد الأهلي.

وجاء بيان بيراميدز:

"بناء على البيان السابق بتاريخ 13 يناير 2023، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة.

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 10 إبريل الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلعب الفائز من المباراة ضد الزمالك في كأس السوبر.