عضو اتحاد الكرة لـ في الجول: بيان بيراميدز؟ اختيار حكم نهائي الكأس قرار من بيريرا

الخميس، 06 أبريل 2023 - 23:06

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن قرار إسناد نهائي كأس مصر لحكام مصريين هو قرار من رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا.

وأصدر سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز بيانا اليوم الخميس أعلن فيه إيقاف الاستثمارات في النادي بناء على غياب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة. (طالع التفاصيل)

وتحدث إيهاب الكومي لـFilGoal.com قائلا: "قرار اختيار حكام مصريين لنهائي كأس مصر لم يكن قرارا من اتحاد الكرة بل من بيريرا رئيس لجنة الحكام".

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وواصل "بيريرا طالب بإسناد المباريات للحكام المصريين حتى يكون متاح أمامهم الفرصة ليتواجدوا في المباريات القارية والدولية".

وأكمل عضو اتحاد الكرة حديثه "بيريرا أكد أن مصر تمتلك حكاما مميزين ومن حقهم الحصول على فرصة وهناك فيديو تم إذاعته بالصورة والصوت وهو يؤكد هذا الحديث".

ويلتقي الأهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

وصرّح فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية أن نهائي كأس مصر سيكون بحكام مصريين. (طالع التفاصيل)

ورفض اتحاد الكرة في وقت سابق طلب بيراميدز باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وجدد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز طلب ناديه بضرورة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس مصر ضد الأهلي.

بيراميدز الأهلي كأس مصر اتحاد الكرة
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