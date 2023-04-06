منافس الأهلي - بهدف في الـ 103.. الوداد يخطف نقطة قاتلة أمام الرجاء في قمة المغرب

خطف الوداد تعادلا قاتلا أمام الرجاء ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المغربي.

وتعادل الوداد أمام الرجاء بهدفين لكل منهما في الوقت القاتل بالدقيقة 103.

ويصطدم الرجاء بمواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (التفاصيل)

وكان الرجاء قد تقدم في قمة الدوري المغربي عن طريق الجزائري يسري بوزوق بهدف في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

ولكن سرعان ما عادل الكونغولي أرسين زولا النتيجة في الدقيقة 49 قبل نهاية الشوط الأول.

ودفع منذر الكبير المدير الفني لفريق الرجاء بمحمد بولسكوت في الدقيقة 66 لتدعيم هجوم الفريق.

وكافأ بولسكوت مدربه بعد دقيقة واحدة من مشاركته وسجل هدف التقدم للرجاء.

وخطف أيمن الحسوني هدف التعادل في الدقيقة 103 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء 13 بطاقة صفراء، إذ تحصل لاعبو الوداد على 6 بطاقات مقابل 7 للرجاء.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع الرجاء رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع من 21 مباراة.

بينما ارتفع رصيد الوداد إلى 43 نقطة من نفس عدد المباريات في المركز الثاني.

ويبتعد الوداد عن صدارة ترتيب الدوري المغربي بقنطة واحدة، قبل أن يلعب الجيش الملكي المتصدر أمام شباب المحمدية مساء الجمعة.

منافس الأهلي:

أسفرت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الأهلي بفريق الرجاء في ربع النهائي بمواجهة مكررة من النسخة الماضية.

ويقام ذهاب ربع النهائي في الأبطال في يومي 21 و22 أبريل في القاهرة، بينما يُلعب الإياب في يومي 28 و29 أبريل في المغرب.

ويتأهل الفائز لمواجهة المنتصر من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

الدور نصف النهائي يبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

بينما النهائي يقام ذهابا في 2 يونيو 2023 بينما الإياب في 9 من الشهر ذاته.

وحال تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الذهاب على ملعبه باستاد القاهرة بينما الإياب خارج ملعبه.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي بطولة إفريقيا في الثلاث نسخ الأخيرة من البطولة.

وحقق الأهلي اللقب نسختي 2020 و2021 على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بينما حصد وصافة النسخة الأخيرة أمام الوداد.