أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

أسفرت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا عن اصطدام الأهلي بفريق الرجاء في ربع النهائي بمواجهة مكررة من النسخة الماضية.

وفقد الأهلي حظوظ استضافة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعبه، إذ أنه حال تأهله للمباراة النهائية سيلعب الذهاب باستاد القاهرة.

ويقام ذهاب ربع النهائي في الأبطال في يومي 21 و22 أبريل على ملاعب الفرق المذكورة أولا، بينما يُلعب الإياب في يومي 28 و29 أبريل على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.

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وجاءت قرعة ربع النهائي كالآتي:

سيمبا التنزاني× الوداد المغربي (المباراة رقم 1)

الأهلي المصري × الرجاء المغربي (المباراة رقم 2)

شباب بلوزداد الجزائري × صنداونز الجنوب إفريقي (المباراة رقم 3)

شبيبة القبائل الجزائري × الترجي التونسي (المباراة رقم 4)

نصف النهائي:

الفائز من "شبيبة القبائل × الترجي" X الفائز من "الأهلي × الرجاء"

الفائز من "سيمبا × الوداد" X الفائز من "شباب بلوزداد × صنداونز"

الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

وبذلك حال تأهل الأهلي سيلعب مباراة إياب نصف النهائي ضد الفائز من شبيبة القبائل والترجي على ملعبه باستاد القاهرة.

النهائي:

نصف النهائي الأول × نصف النهائي الثاني

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.

وحال تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الذهاب على ملعبه باستاد القاهرة بينما الإياب خارج ملعبه.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي بطولة إفريقيا في الثلاث نسخ الأخيرة من البطولة.

وحقق الأهلي اللقب نسختي 2020 و2021 على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بينما حصد وصافة النسخة الأخيرة أمام الوداد.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الرجاء الترجي
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