رومانو: لامبارد منفتح على العودة لتدريب تشيلسي مؤقتا

في مفاجأة كبرى أصبح فرانك لامبارد المدير الفني الأسبق لتشيلسي مرشحا للعودة لتدريب الفريق مجددا ولكن تلك المرة بشكل مؤقت.

وأقال تشيلسي مدربه جراهام بوتر قبل عدة أيام ويبحث عن مدير فني لقيادة الفريق.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات وفي شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا أن فرانك لامبارد منفتح على تدريب الفريق مؤقتا حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأشار رومانو إلى أن القرار الآن في يد ملاك تشيلسي بقيادة تود بويلهي.

وأكد رومانو أن تعيين لامبارد لن يعني توقف تشيلسي البحث عن مدير فني جديد في ظل وجود مرشحين هما جوليان ناجلزمان ولويس إنريكي.

وتولى لامبارد قيادة تشيلسي في الفترة ما بين يوليو 2019 وحتى يناير 2021.

وقاد لامبارد تشيلسي في 84 مباراة آنذاك فاز في 44 مباراة وخسر 25 وتعادل في 15 لقاء.

وسجل تشيلسي تحت قيادة لاعبه وقائده السابق 171 هدفا واستقبل 116 آخرين.

ويعد لامبارد بلا ناد حاليا عقب إقالته من تدريب إيفرتون.