رومانو: لامبارد منفتح على العودة لتدريب تشيلسي مؤقتا

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي وليفربول

في مفاجأة كبرى أصبح فرانك لامبارد المدير الفني الأسبق لتشيلسي مرشحا للعودة لتدريب الفريق مجددا ولكن تلك المرة بشكل مؤقت.

وأقال تشيلسي مدربه جراهام بوتر قبل عدة أيام ويبحث عن مدير فني لقيادة الفريق.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات وفي شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا أن فرانك لامبارد منفتح على تدريب الفريق مؤقتا حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

أخبار متعلقة:
كاف يدعم ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري السعودي لوكاكو: تبا للعنصرية.. أتمنى اتخاذ إجراءات قوية لمحاربتها

وأشار رومانو إلى أن القرار الآن في يد ملاك تشيلسي بقيادة تود بويلهي.

وأكد رومانو أن تعيين لامبارد لن يعني توقف تشيلسي البحث عن مدير فني جديد في ظل وجود مرشحين هما جوليان ناجلزمان ولويس إنريكي.

وتولى لامبارد قيادة تشيلسي في الفترة ما بين يوليو 2019 وحتى يناير 2021.

وقاد لامبارد تشيلسي في 84 مباراة آنذاك فاز في 44 مباراة وخسر 25 وتعادل في 15 لقاء.

وسجل تشيلسي تحت قيادة لاعبه وقائده السابق 171 هدفا واستقبل 116 آخرين.

ويعد لامبارد بلا ناد حاليا عقب إقالته من تدريب إيفرتون.

تشيلسي لامبارد
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) برينتفورد.. محاولات من الضيوف تشكيل مانشستر - راشفورد مهاجم.. واستمرار ثنائية مكتومناي وسابيتزر أمام برينتفورد مدرب خاص للتهديف.. كيف توهج واتكينس مع أستون فيلا بعد كأس العالم عودة الوحش.. هالاند يشارك في تدريبات مانشستر سيتي نوتنجهام ينفي إقالة ستيف كوبر من تدريب الفريق قائد ليفربول: لقاء أرسنال فرصة لإظهار ومضات التألق التي قدمناها هذا الموسم رومانو: لويس إنريكي وصل إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي كلوب: إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار ليس في أيدينا
أخر الأخبار
كما فعل الدور الأول أمام غزل المحلة.. معلول يصنع هدفه الخامس في الدوري 13 دقيقة | الكرة المصرية
أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب 32 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - قرعة متوازنة لـ بيراميدز.. والطريق إلى النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
رومانو: لامبارد منفتح على العودة لتدريب تشيلسي مؤقتا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المحلة.. تسديدة قوية من السولية ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الملك – برشلونة (0) (3) ريال مدريد.. الثاااااااااااااااااالث ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) برينتفورد.. محاولات من الضيوف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ليون في نصف نهائي كأس فرنسا 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة