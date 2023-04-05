مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) برينتفورد.. محاولات من الضيوف

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وبرينتفورد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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ق60: مازال يونايتد متقدما في النتيجة بهدف دون رد وهدوء في مجريات المباراة.

انطلاق الشوط الثاني.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: تسديدة من راشفورد ارتطمت بالدفاع ومرت لركلة ركنية.

ق28: جووووووووووووول أووووووووووول ليونايتد عن طرق راشفورد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق24: تسديدة مقوسة من أنتوني مرت بجوار المرمى بقليل.

ق21: تسديدة من مكتوميناي مرت لخارج الملعب.

ق19: تسديدة من سابيتزر ارتطمت بالحائط البشري ومرت لخارج الملعب دون خطورة.

ق18: ركلة حرة ليونايتد من على حدود منطقة الجزاء.

ق12: سيطرة من لاعبي يونايتد على الكرة لكن دون خطورة على المرمى حتى الآن.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
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