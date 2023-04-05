مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) برينتفورد.. محاولات من الضيوف
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
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ق60: مازال يونايتد متقدما في النتيجة بهدف دون رد وهدوء في مجريات المباراة.
انطلاق الشوط الثاني.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق40: تسديدة من راشفورد ارتطمت بالدفاع ومرت لركلة ركنية.
ق28: جووووووووووووول أووووووووووول ليونايتد عن طرق راشفورد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق24: تسديدة مقوسة من أنتوني مرت بجوار المرمى بقليل.
ق21: تسديدة من مكتوميناي مرت لخارج الملعب.
ق19: تسديدة من سابيتزر ارتطمت بالحائط البشري ومرت لخارج الملعب دون خطورة.
ق18: ركلة حرة ليونايتد من على حدود منطقة الجزاء.
ق12: سيطرة من لاعبي يونايتد على الكرة لكن دون خطورة على المرمى حتى الآن.
انطلاق المباراة.