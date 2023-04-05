كلوب: إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار ليس في أيدينا

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بصعوبة تواجد فريقه ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي بنهاية الموسم.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز بالدوري الإنجليزي إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يتأهل الخامس والسادس للدوري الأوروبي، والسابع لدوري المؤتمر الأوروبي.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "لا أعرف ما إذا كانت لدينا أي فرصة للتواجد ضمن الأربعة الكبار، يجب أن نفوز في كل المباريات ويجب أن تخسر الفرق المنافسة الكثير من المباريات. الأمر ليس في أيدينا".

وأضاف "إذا لم تكن لدينا فرصة لإنهاء الموسم في المركز الرابع، فنحن نريد أن نكون في المركز الخامس. وإذا لم نكن في المركز الخامس، فعندئذ نريد أن نكون في المركز السادس. لذلك علينا أن نفوز بالمباريات".

وتابع الألماني "في الوقت الحالي أنا لا أعرف حتى أين نحن في الجدول، السابع؟ الثامن؟ التاسع؟، وضع ليس مثيرا للاهتمام".

بعد التعادل السلبي مع تشيلسي، وصل رصيد ليفربول لـ43 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما خاض 28 مباراة.

ويبتعد ليفربول عن المركز الرابع بفارق 7 نقاط ومباراة أكثر من خصمه توتنام.

وأكمل "أمامنا 10 مباريات، أهتم بالمباراة التالية ضد أرسنال ولا أهتم بالـ9 مباريات الأخرى، تحقيق نقطة واحدة لا يفيد. عندما تفوز بمباراة وتحقق 3 نقاط يمكن أن تبدو الأمور مختلفة. ليس لدينا نقص في الطموح. نريد أن نكون ناجحين قدر الإمكان".

وواصل "لا أعرف بالضبط أين أنهى أرسنال الموسم الماضي، ولكن من الواضح أن المدفعجية يغردون في الصدارة".

ليفربول يعيش كابوس 3 مباريات قوية في الدوري خلال أسبوع، فقد واجه مانشستر سيتي السبت ثم تشيلسي الثلاثاء، قبل أن يلعب ضد أرسنال الأحد المقبل.

وأتم "المباراة ستكون في أنفيلد، لم نحقق نتائج سيئة في ملعبنا كما فعلنا خارج ملعبنا، أتطلع إلى هذه المباراة لأنني رأيت أمام تشيلسي خطوة للأمام وهذا ما أردته. الآن دعونا نستمر".

واستضاف تشيلسي منافسه ليفربول في لقاء مؤجل من ثامن جولات الدوري الإنجليزي انتهى بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح فيها كبديل في الشوط الثاني بدلا من روبرتو فيرمينو في الدقيقة 65.

كما شهدت المباراة تسجيل تشيلسي لهدفين عن طريق ريس جيمس وكاي هافيرتز ولكن تم إلغائهما بداعي التسلل ولمسة يد على التوالي.

وأصبحت تلك المباراة هي الرابعة على التوالي بين الفريقين الذي تنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكانت المباراة الأخيرة التي شهدت تسجيل أهدافا بينهما أقيمت في الدوري الإنجليزي في الثاني من شهر يناير من عام 2022، وانتهت آنذاك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وخلال آخر ست مباريات جمعت الفريقين لم يستطع أي منهما الفوز وانتهوا جميعا بالتعادل.

لكن تضمن تلك التعادلات فوز ليفربول بفضل ركلات الترجيح في مباراتي نهائي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعود آخر انتصار لأي فريق على الآخر إلى عام 2021 حينما فاز تشيلسي في أنفيلد على ليفربول بهدف دون رد.

فيما فاز ليفربول في عام 2020 في ستامفورد بريدج في الدوري كذلك بهدفين دون رد.