انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(1) سيراميكا.. الحدود (0)-(1) إنبي

يقدم لكم Filgoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا، ومباراة حرس الحدود ضد إنبي ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من 21 مباراة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

تشكيل الفريقين من هنا

ويحتل حرس الحدود المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

تشكيل الفريقين من هنا

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الإسماعيلي (1) - (0) سيراميكا كليوباترا

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ق91. أحمد ياسر ريان يهدر أمام المرمى بغرابة.

ق75. جووول التعادل لسيراميكا كليوباترا عن طريق سيف تقا برأسية.

ق62. محمد إبراهيم يهدر فرصة تسجيل التعادل بعد المرور من باهر المحمدي ولكنه يسدد فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. محمد كوكو حارس مرمى الإسماعيلي يتألق في التصدي لانفراد من صلاح محسن.

ق7. جوووول أول للإسماعيلي بعد مراوغة رائعة من محمد الشامي داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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حرس الحدود (0) - (1) إنبي

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ق49. جووول أول لإنبي عن طريق كريم الطيب برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل