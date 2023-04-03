التشكيل - ثنائي هجومي لـ حرس الحدود.. ورفيق كابو يقود إنبي

أعلن أحمد أيوب المدير الفني لحرس الحدود تشكيل فريقه في مواجهة إنبي بالدوري المصري.

ويلعب حرس الحدود ضد إنبي في الجولة 23 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب المكس.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالآتي:

المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: أحمد أيمن – إبراهيم القاضي – إسلام عبد اللاه – أحمد شديد قناوي

الوسط: أحمد فيلكس – مصطفى زيكو – مصطفى جمال

الهجوم: عمر بسام – فلانتين أودو – حامد الجابري

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: رضا السيد

الدفاع: محمد حامد - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا – مروان داوود

الوسط: أحمد يوسف – مصطفى شكشك – ناصر مودي – عماد ميهوب

الهجوم: رفيق كابو – كريم الطيب

ويحتل حرس الحدود المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.