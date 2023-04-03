التشكيل - صلاح محسن في هجوم سيراميكا.. والشامي يتقدم صفوف الإسماعيلي
الإثنين، 03 أبريل 2023 - 20:19
كتب : FilGoal
أعلن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو
خط الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي
خط الوسط: سيرجي أكا - محمد مخلوف - كريم الديب
خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي - أحمد مدبولي
البدلاء: أحمد عادل - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - عمر الوحش - صالح جمعة - محمد الشبراوي - ياو أنور - فراس شواط
على الجانب الآخر أعلن معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام
خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر
خط الهجوم: صلاح محسن
البدلاء: عامر عامر - أحمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة - وايو كونستانت - عبد الرحمن بودي - أحمد ياسر ريان - جبريل شيكودي
ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من 21 مباراة.
فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.