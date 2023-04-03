التشكيل - صلاح محسن في هجوم سيراميكا.. والشامي يتقدم صفوف الإسماعيلي

الإثنين، 03 أبريل 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

هدف محمد الشامي للإسماعيلي في مرمى الاتحاد

أعلن حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

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خط الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا - محمد مخلوف - كريم الديب

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي - أحمد مدبولي

البدلاء: أحمد عادل - محمد نصر - كريم عرفات - عماد حمدي - عمر الوحش - صالح جمعة - محمد الشبراوي - ياو أنور - فراس شواط

على الجانب الآخر أعلن معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام

خط الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن

البدلاء: عامر عامر - أحمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة - وايو كونستانت - عبد الرحمن بودي - أحمد ياسر ريان - جبريل شيكودي

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

الإسماعيلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا محمد الشامي صلاح محسن
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