مدرب مالاوي لـ في الجول: اتفقت مع الاتحاد على عدم تجديد تعاقدي

كشف الروماني ماريو مارينيكا مدرب منتخب مالاوي عن اتفاقه مع اتحاد الكرة هناك على عدم تجديد تعاقده.

وقال مارينيكا في تصريحات لـ FilGoal.com: "اتفقت مع اتحاد مالاوي على عدم تجديد تعاقدي لتدريب المنتخب".

وأضاف "عقدي الحالي ينتهي في 30 إبريل ولا توجد مباريات حتى هذه الفترة لذلك أنا في إجازة".

وأتم "الرغبة كانت مشتركة مع الاتحاد المالاوي على عدم تجديد التعاقد".

وتولى مارينكا مهمة تدريب منتخب مالاوي في ديسمبر 2021، ليخوض مع المنتخب 15 مباراة بين تصفيات إفريقيا وأمم إفريقيا ومواجهات ودية.

حقق منتخب مالاوي تحت قيادته ثلاث انتصارات (مع فوزين اعتباريين أمام زيمبابوي) وستة تعادلات وتلقى ست هزائم.

ووصل مالاوي إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا الأخيرة قبل أن تتلقى الخسارة أمام المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وتواجد منتخب مالاوي في التصفيات الأخيرة مع منتخب مصر في المجموعة حيث فاز الفراعنة ذهابا بهدفين دون مقابل وإيابا بأربعة أهداف.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوز على إثيوبيا وثلاث هزائم منها اثنتين أمام مصر والثالثة ضد غينيا.