الكونفدرالية - خروج فريق عبد الحميد بسيوني.. وريمونتادا ثلاثية في 5 دقائق

ودع الأخضر الليبي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بأربعة مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

سجل رباعية اتحاد العاصمة زين الدين بلعيد في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، وآدم عليلات من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 20، وأيمن محيوص في الدقيقة 36، ثم عاد عليلات ليسجل الرابع في الدقيقة 75.

فيما سجل صهيب سليمان شفشوف هدف الأخضر الوحيد في الدقيقة 65.

وفي المجموعة الأولى ذاتها قلب مارومو جالانتس الجنوب إفريقي تأخره على أرضه أمام سانت إلوا الكونغولي بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2.

تقدم سانت إلوا بواسطة ألان كاتيريجا في الدقيقة 23، وأضاف هورسو مواكو الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 71 بدأت عودت مارومو جالانتس بواسطة سيبوسيسو سيبيكو، وتعادل رانجا شيفافيرو في الدقيقة 73، قبل أن يسجل جوداس موسياميدي هدف الفوز في الدقيقة 75.

بذلك يتصدر مارومو جالانتس المجموعة برصيد 12 نقطة، يليه اتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وخرج سانت إلوا والأخضر الليبي بـ 5 نقاط لكل منهما على الترتيب، حيث يتفوق سانت إلوا بالمواجهات المباشرة، إذ فاز 1-0 وتعادلا 1-1.

وفي المجموعة الثانية تغلب أسيك ميموزا الإيفواري على ريفرز يونايتد النيجيري بهدف موفوس كاريدولا في الدقيقة الثانية.

وتعادل ديابل نوار الكونغولي مع موتيما بيمبي الكونغولي الديمقراطية بدون أهداف.

بذلك يتصدر أسيك برصيد 13 نقطة، يليه ريفرز يونايتد بـ 10 نقاط.

وخرج ديابل نوار بالمركز الثالث بـ 6 نقاط، يليه موتيما بيمبي بـ 3 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة تعادل الاتحاد المنستيري التونسي مع ريال باماكو المالي، حيث سجل صلاح حربي هدف الفريق التونسي في الدقيقة 36، وتعادل ماكان سامبالي في الدقيقة 44.

وفاز يانج أفريكانز التنزاني على مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بهدف دون رد سجله البديل فريد موسى في الدقيقة 63.

بذلك يتصدر يانج أفريكانز برصيد 13 نقطة، ويليه الاتحاد المنستيري برصيد 11 نقطة.

وغادر ريال باماكو بـ 6 نقاط في المركز الثالث، وتذيل مازيمبي المجموعة بـ 3 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة تأهل الجيش الملكي المغربي بالتعادل 1-1 مع أسكو كارا التوجولي، وتأهل بيراميدز بالفوز على فيوتشر 2-1.

الجيش الملكي رفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة على بيراميدز، فيما خرج فيوتشر برصيد 10 نقاط وأسكو كارا بنقطة وحيدة.