تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية

الأحد، 02 أبريل 2023 - 16:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مانشستر سيتي وليفربول

كتب محمد صلاح نجم ليفربول التاريخ حين هز شباك مانشستر سيتي لكن فريقه خسر بنتيجة كبيرة، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل النجم المصري هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 17 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة بأربعة أهداف، هدف كتب لصلاح 3 أرقام تاريخية (التفاصيل).

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام مانشستر سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.2 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح، كان ديوجو جوتا، فوصل متوسط تقييمه لـ5.9 درجة من عشرة.

وأصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول خارج ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي 56 هدفا متجاوزا مايكل أوين صاحب الـ55 هدفا.

وهو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أربعة أهداف في موسم واحد في كل البطولات في شباك مانشستر سيتي.

الهدف الأول كان في كأس الدرع الخيرية حينما فاز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

أما الهدف الثاني فكان في انتصار ليفربول على سيتي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

فيما جاء الهدف الثالث خلال الهزيمة التي تعرض لها ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في شهر سبتمبر الماضي في ملعب الاتحاد

وهو الهدف الـ11 لصلاح في شباك مانشستر سيتي ليتساوى مع جوردون هودجسون وكيني دالجليش ولكل منهما 11 هدفا، فيما يتصدر أيان راش الترتيب بتسجيله لـ15 هدفا.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 23 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 294 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 179 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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