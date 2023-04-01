نقطة مضيئة وسط الظلام.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

السبت، 01 أبريل 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ومانشستر سيتي

شارك محمد صلاح مع فريقه ليفربول أساسيا أمام مانشستر سيتي في افتتاح مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 17 قبل أن يقلب مانشستر سيتي النتيجة بأربعة أهداف.

وغادر صلاح الملعب في الدقيقة 70 تاركا مكانه لداروين نونيز.

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وكتب ذلك الهدف لصلاح 3 أرقام تاريخية.

-أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول خارج ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي 56 هدفا متجاوزا مايكل أوين صاحب الـ55 هدفا.

-أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أربعة أهداف في موسم واحد في كل البطولات في شباك مانشستر سيتي.

الهدف الأول كان في كأس الدرع الخيرية حينما فاز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

أما الهدف الثاني فكان في انتصار ليفربول على سيتي بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

فيما جاء الهدف الثالث خلال الهزيمة التي تعرض لها ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في شهر سبتمبر الماضي في ملعب الاتحاد

-الهدف الـ11 لصلاح في شباك مانشستر سيتي ليتساوى مع جوردون هودجسون وكيني دالجليش ولكل منهما 11 هدفا، فيما يتصدر أيان راش الترتيب بتسجيله لـ15 هدفا.

نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

دقائق اللعب: 70

التسديدات: 2

التسديدات على المرمى: 1 (التسديدة الوحيدة لليفربول على المرمى في المباراة)

لمس الكرة: 17

صناعة الفرص: 1

التمريرات الصحيحة: 10 من أصل 12

فقد الاستحواذ: 4

الوقوع في التسلل: 1

ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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