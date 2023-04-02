العامري فاروق: من يريد الفوز باللقب لا يجب أن يفكر في المنافسين.. وموقف غرامة كهربا

الأحد، 02 أبريل 2023 - 01:47

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الهلال

شدد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي على أن الفريق الذي يسعى للتتويج باللقب القاري لا يجب عليه التفكير في المنافسين.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، والسابعة على التوالي. (طالع التفاصيل)

وقال العامري فاروق عبر قناة صدى البلد: "من يريد الفوز باللقب لا يجب عليه أن يفكر في المنافسين، ربما نتحدث عن أجواء جماهيرية، كل من صعد يستحق اللقب وعينه عليه وعندما تسألهم سيقولون لا أحب مواجهة الأهلي".

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وأضاف "لا يفرق معي مواجهة صنداونز من جديد، ما حدث في المباراة الماضية كان خطأ، النتيجة كانت 3-2، وكنا نبحث عن التعادل واستطاعوا تسجيل هدفين من كرات مرتدة، وحينها كان نبحث تسجيل الهدف الثالث والتعادل".

وأردف "الأهلي لا يعلن العقوبات إلا لهدف، ربما تكون رسالة للاعب أو الفريق، نعتمد على التحفيز والالتزام وأحيانا تحدث كبوات يمر بها الفريق. نحن بشر".

وأتم "غرامة كهربا؟ الأمور ستكون طيبة خلال الأيام القليلة المقبلة".

الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وهو أكثر المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة برصيد 18 مرة.

وللموسم السابع على التوالي ومنذ إقامة دور المجموعات بدءا من دور الـ 16 يتأهل الأهلي لربع النهائي.

ويعد الأهلي رفقة الترجي التونسي والوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي أصحاب العلامة الكاملة في التأهل لربع النهائي خلال نظام البطولة الجديد.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا العامري فاروق غرامة كهربا
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