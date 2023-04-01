للمرة الـ 27.. الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت، 01 أبريل 2023 - 23:31

كتب : إسلام أحمد

الأهلي ضد القطن

تأهل الأهلي للمرة السابعة والعشرين إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا سواء بالمسمى الجديد أو القديم.

وانتصر الأهلي على الهلال السوداني بنتيجة 3-0 وتأهل لربع النهائي خلف صنداونز الجنوب إفريقي. (طالع التفاصيل)

وللموسم السابع على التوالي ومنذ إقامة دور المجموعات بدءا من دور الـ 16 يتأهل الأهلي لربع النهائي.

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ويعد الأهلي رفقة الترجي التونسي والوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي أصحاب العلامة الكاملة في التأهل لربع النهائي خلال نظام البطولة الجديد.

وإليكم تاريخ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

1977 – خسر من هارتس أوف أوك الغاني

1981 – فاز على نزامبي التوجولي وودع من نصف النهائي

1982 – فاز على جرين بافالوز الزامبي وحقق اللقب

1983 – فاز على كانون ياوندي الكاميروني وخسر النهائي

1987 – فاز على أفريكا سبور الإيفواري وحقق اللقب

1988 – فاز على ماتشيجيدي الموزمبيقي وودع من نصف النهائي

1991 – خسر من ناكيوبفا فيلا الأوغندي

1999 – حل ثانيا في ترتيب المجموعات ولم يتأهل (بطل المجموعة يتأهل فقط)

2000 - حل ثانيا في ترتيب المجموعات ولم يتأهل (بطل المجموعة يتأهل فقط)

2001 - حل ثانيا في ترتيب المجموعات وحقق اللقب

2002 – حل أخيرا في ترتيب المجموعات

2005 – تصدر ترتيب المجموعة وحقق اللقب

2006 – حل ثانيا في ترتيب المجموعات وحقق اللقب

2007 – تصدر ترتيب المجموعة وخسر النهائي

2008 – تصدر ترتيب المجموعة وحقق اللقب

2010 – حل ثانيا في ترتيب المجموعات وودع من نصف النهائي

2011 – حل ثالثا في ترتيب المجموعات وودع البطولة

2012 – تصدر ترتيب المجموعة وحقق اللقب

2013 – تصدر ترتيب المجموعة وحقق اللقب

2016 – حل ثالثا في ترتيب المجموعة

2017 – فاز على الترجي التونسي وخسر النهائي

2018 – فاز على هورويا كوناكري الغيني وخسر النهائي

2019 – خسر من صنداونز الجنوب إفريقي

2020 – فاز على صنداونز الجنوب إفريقي وحقق اللقب

2021 - فاز على صنداونز الجنوب إفريقي وحقق اللقب

2022 – فاز على الرجاء المغربي وخسر النهائي

2023 – تأهل لربع النهائي

الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وهو أكثر المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة برصيد 18 مرة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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