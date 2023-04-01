للمرة الـ 27.. الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي للمرة السابعة والعشرين إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا سواء بالمسمى الجديد أو القديم.

وانتصر الأهلي على الهلال السوداني بنتيجة 3-0 وتأهل لربع النهائي خلف صنداونز الجنوب إفريقي. (طالع التفاصيل)

وللموسم السابع على التوالي ومنذ إقامة دور المجموعات بدءا من دور الـ 16 يتأهل الأهلي لربع النهائي.

ويعد الأهلي رفقة الترجي التونسي والوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي أصحاب العلامة الكاملة في التأهل لربع النهائي خلال نظام البطولة الجديد.

وإليكم تاريخ الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

1977 – خسر من هارتس أوف أوك الغاني

1981 – فاز على نزامبي التوجولي وودع من نصف النهائي

1982 – فاز على جرين بافالوز الزامبي وحقق اللقب

1983 – فاز على كانون ياوندي الكاميروني وخسر النهائي

1987 – فاز على أفريكا سبور الإيفواري وحقق اللقب

1988 – فاز على ماتشيجيدي الموزمبيقي وودع من نصف النهائي

1991 – خسر من ناكيوبفا فيلا الأوغندي

1999 – حل ثانيا في ترتيب المجموعات ولم يتأهل (بطل المجموعة يتأهل فقط)

2000 - حل ثانيا في ترتيب المجموعات ولم يتأهل (بطل المجموعة يتأهل فقط)

2001 - حل ثانيا في ترتيب المجموعات وحقق اللقب

2002 – حل أخيرا في ترتيب المجموعات

2005 – تصدر ترتيب المجموعة وحقق اللقب

2006 – حل ثانيا في ترتيب المجموعات وحقق اللقب

2007 – تصدر ترتيب المجموعة وخسر النهائي

2008 – تصدر ترتيب المجموعة وحقق اللقب

2010 – حل ثانيا في ترتيب المجموعات وودع من نصف النهائي

2011 – حل ثالثا في ترتيب المجموعات وودع البطولة

2012 – تصدر ترتيب المجموعة وحقق اللقب

2013 – تصدر ترتيب المجموعة وحقق اللقب

2016 – حل ثالثا في ترتيب المجموعة

2017 – فاز على الترجي التونسي وخسر النهائي

2018 – فاز على هورويا كوناكري الغيني وخسر النهائي

2019 – خسر من صنداونز الجنوب إفريقي

2020 – فاز على صنداونز الجنوب إفريقي وحقق اللقب

2021 - فاز على صنداونز الجنوب إفريقي وحقق اللقب

2022 – فاز على الرجاء المغربي وخسر النهائي

2023 – تأهل لربع النهائي

الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وهو أكثر المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة برصيد 18 مرة.