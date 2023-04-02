العامري فاروق: عودة الروح للرياضة وأشكر الجميع على المظهر المشرف

أشاد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بالحضور الجماهيري والتنظيمي في مباراة الفريق ضد الهلال السوداني.

وخسر الهلال ضد الأهلي بنتيجة 3-0 في حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة وودع دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال العامري فاروق عبر قناة الأهلي: "مبروك عودة الروح للرياضة والمظهر المشرف، أشكر كل الأجهزة والمسؤولين على مساعدتنا والجمهور نفسه على التواجد في ظهر الأهلي".

وأضاف "جمهور الأهلي عظيم دائما سند وظهر النادي".

وشدد "مجموعة عمل كبيرة بذلوا مجهودا كبيرا ليظهر اللقاء بهذا الشكل الممتع والسعيد في سهرة رمضانية، والأهم سعادة جمهور الأهلي".

وأتم "محمود الخطيب رئيس الأهلي سيعود للعمل الأسبوع المقبل".

وعانى الخطيب من وعكة صحية خلال الأيام الأخيرة منعته من حضور مباراة اليوم ضد الهلال.































































































































































































وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

وتفوق الأهلي على الهلال في نتيجة المواجهات المباشرة بعدما خسر الأحمر في السودان بهدف، وفاز في القاهرة بثلاثية دون رد.

وأقيمت المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع من جمهور الأهلي.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الـ8 بالشكل الجديد له أو بالشكل القديم له للمرة رقم 27 في التاريخ.