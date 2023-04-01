الأحمر يرد في الملعب.. الأهلي يضرب الهلال السوداني بثلاثية ويتأهل رفقة صنداونز

تأهل الأهلي إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الهلال السوادني بثلاثية دون رد.

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

وتفوق الأهلي على الهلال في نتيجة المواجهات المباشرة بعدما خسر الأحمر في السودان بهدف، وفاز في القاهرة بثلاثية دون رد.

وأقيمت المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع من جمهور الأهلي.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الـ8 بالشكل الجديد له أو بالشكل القديم له للمرة رقم 27 في التاريخ.

الأحمر يرد في الملعب

وبعد نهاية الجولة الخامسة من دور المجموعات أصدر الهلال السوداني العديد من البيانات الصحفية مطالبا بلعب المباراة دون حضور الجمهور. وكذلك أشار الهلال في البيانات الصادرة عنه إلى أن الأحداث التي شهدتها مباراة الذهاب بين الفريقين السبب فيها هو فريق الأهلي.

ورفع الأهلي شكوى أيضا إلى الاتحاد الإفريقي ضد الهلال السوداني بعد مباراة الذهاب بين الفريقين في السودان.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بضغط قوي ومر أفشة من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها السولية بتسديدة مباشرة مرت أعلى العارضة في أول خطورة للأحمر على مرمى الهلال.

واستغل كهربا خطأ في دفاع الهلال واستلم الكرة أمام المرمى لكنه سدد جوار القائم الأيمن للحارس في الدقيقة 8.

ومن جديد وصلت الكرة إلى كهربا وسدد مباشرة بالقدم اليسرى لكن الكرة مرت جوار القائم الأيسر.

وانطلق معلول من الناحية اليسرى وأرسل عرضية اصطدمت في الدفاع وارتدت إلى كهربا ليسدد بشكل مباشر بالقدم اليسرى لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى.

ونفذ علي معلول مخالفة من خارج منطقة الجزاء ووصلت الكرة إلى محمد عبد المنعم الذي سددها مباشرة ومرت الكرة جوار مرمى الهلال.

هدف التقدم

وأخيرا أسفر ضغط الأهلي القوي عن الهدف الأول والذي جاء بقدم محمود كهربا في الدقيقة 25.

وجاء الهدف بعد تمريرة طويلة من عبد القادر وصلت إلى كهربا الذي راوغ المدافع ووضع الكرة من أعلى الحارس في الشباك بشكل رائع.

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وعقب الهدف استمر ضغط الأهلي وسدد مروان عطية كرة من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم الأيسر للحارس.

وكانت الفرصة الأولى للهلال في الدقيقة 30 بعد عرضية من ناحية اليمين قابلها محمد عبد الرحمن بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت جوار مرمى محمد الشناوي.

واستمرت فرص الأهلي الخطيرة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول ولكن دون أن تترجم إلى أهداف، لينتهي بتقدم الأحمر بهدف دون رد.

الشوط الثاني

وفي بداية الشوط الثاني اندفع الهلال للهجوم والمحاولة على مرمى الأهلي وأهدر الأزرق فرصة خطيرة أمام مرمى الشناوي في الدقيقة 53.

وسدد مروان عطية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيمن وارتدت في جسد الحارس وقبل أن تدخل المرمى أبعدها الحارس من على الخط قبل أن يتابعها كهربا وخرجت إلى ركنية في أخطر فرصة حمراء.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبديل مزدوج في الدقيقة 62 بنزول حسين الشحات وحمدي فتحي بدلا من أفشة وعبد القادر.

هدف من أول لمسة

وانطلق بيرسي تاو بالكرة في الدقيقة 65 بعد تمريرة رائعة من مروان عطية قبل أن يلعب كرة من بين الدفاع إلى حسين الشحات الذي سدد مباشرة في الشباك الزرقاء مسجلا هدف الأهلي الثاني من أول لمسة له.

وغادر كهربا الملعب في الدقيقة 72 وشارك بدلا منه حسين الشحات.

هدف التأهل

ومن جديد أضاف حسين الشحات الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 81.

وجاء الهدف بعد عرضية من مروان عطية استلمها الشحات داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع ببراعة قبل أن يسدد في الشباك الزرقاء.

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وعقب الهدف غادر محمد هاني الملعب وكذلك وعمرو السولية وشارك بدلا منهما خالد عبد الفتاح وأليو ديانج.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الأهلي ويتأهل للدور المقبل.