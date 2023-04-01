مؤتمر مدرب الهلال: الواقع أصبح صعبا مع هذا العدد من جماهير الأهلي

السبت، 01 أبريل 2023 - 23:44

كتب : أحمد الخولي

جمهور الأهلي في مباراة الهلال السوداني

أوضح فلوران إبيينجي المدير الفني لـ الهلال أن فريقه واجه واقعا أصعب بسبب الحضور الجماهيري الكثيف لـ الأهلي.

وخسر الهلال ضد الأهلي بنتيجة 3-0 في حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة وودع دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال إبينيجي في المؤتمر الصحفي: "أبارك لـ الأهلي وأتمنى لهم التوفيق في المباريات المقبلة".

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وأضاف "ودعنا البطولة بعد خوض مباراة سيئة، اللاعبون تراجعوا واستقبلنا الهدف الأول ثم الثاني، كان لدينا أمل لكن الهدف الثالث قتل المباراة".

وأردف "الجمهور سبب الهزيمة، جهزت اللاعبين على خوض مباراة نهائية، لكنهم واجهوا واقع أصعب مع هذا العدد من الجماهير".

وشدد "من المؤكد أن ضياع ضربة الجزاء في الدقيقة الأخيرة ضد صنداونز كانت تمثل فرصة التأهل، وكان لدينا آمل ضد الأهلي حيث كان يكفينا التعادل لكنه لم يتحقق".

وأتم "لعبنا بطريقة جيدة واختيارات التشكيل كانت موفقة".

وفاز الأهلي على الهلال ليصل إلى النقطة 10 في المركز الثاني خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر برصيد 14 نقطة. وبنفس رصيد الهلال صاحب المركز الثالث.

وتفوق الأهلي على الهلال في نتيجة المواجهات المباشرة بعدما خسر الأحمر في السودان بهدف، وفاز في القاهرة بثلاثية دون رد.

وأقيمت المباراة في استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع من جمهور الأهلي.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل البديل حسين الشحات هدفين.

وبذلك يتأهل الأهلي إلى دور الـ8 بالشكل الجديد له أو بالشكل القديم له للمرة رقم 27 في التاريخ.

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