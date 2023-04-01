تشكيل الهلال - تغيير في حراسة المرمى.. وليليبو يقود الهجوم ضد الأهلي

السبت، 01 أبريل 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

يبدأ عيسى فوفانا في حراسة مرمى الهلال عوضا عن علي أبو عشرين في مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي على استاد القاهرة ضيفه الهلال السوداني في التاسعة مساءً.

ويقود الكونغولي ليليبو مكابي هجوم الهلال السوداني.

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وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: عيسى فوفانا

الدفاع: إيمورو إبراهيم – محمد أحمد إرنق – عثماني ضيوف – أطهر الطاهر

الوسط: والي الدين خضر – أبو عاقلة عبد الله – فابريس نجوما

الهجوم: ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن – ليليبو مكابي

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

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