لا توجد هدايا يا أرسنال.. سيتي يدك ليفربول برباعية ويزيد عقدة الـ8 سنوات

استمرت عقدة ليفربول أمام مانشستر سيتي ولم يستطع الفريق كسرها فيما واصلت كتيبة المدرب بيب جوارديولا ملاحقة أرسنال على صدارة الدوري.

وانتصر مانشستر سيتي على ضيفه ليفربول اليوم السبت في ملعب الاتحاد بأربعة أهداف لهدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

افتتح محمد صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 17.

وأدرك جوليان ألفاريز التعادل لسيتي في الدقيقة 27.

وسجل كيفن دي بروين الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 46.

وأضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.

وأتم جاك جريليش رباعية سيتي بهدف في الدقيقة 74.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 64 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر والذي سيواجه ليدز في وقت لاحق من مساء اليوم.

فيما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة يحتل بهم المركز السادس بعدما خاض 27 مباراة.

عقدة الـ8 سنوات

بعد الهزيمة اليوم استمرت عقدة ليفربول في ملعب الاتحاد ضد سيتي، إذ أن الريدز لم يعرف طريقا للفوز فيه في الدوري الإنجليزي ثلاث مرات فقط.

ويعود الانتصار الأخير لشهر نوفمبر من عام 2015 أي قبل ثماني سنوات حينما فاز ليفربول على سيتي بأربعة أهداف لهدف.

ورغم أن ذلك الانتصار كان بقيادة يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي لكنه لم يكن على بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي بل كان مانويل بيليجريني.

ومنذ تعيين جوارديولا مدربا لسيتي لم يستطع كلوب الفوز عليه مطلقا في الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

إذ أن ليفربول خسر في معقل سيتي أربع مرات باحتساب لقاء اليوم، وتعادل معه في مثلهم منذ تواجد كلوب وجوارديولا على رأس القيادة الفنية للفريقين.

ويعد ملعب الاتحاد هو أكثر مكان يُهزم فيه ليفربول تحت إمرة كلوب بواقع خمس مرات.

وإجمالا في آخر 13 زيارة لليفربول لملعب سيتي في الدوري الإنجليزي استقبل الريدز في ملعب الاتحاد 33 هدفا ولم يخرج الفريق بشباك نظيفة قط.

وفي آخر 14 زيارة لملعب سيتي في كل المسابقات تعود آخر شباك نظيفة لليفربول لعام 2012 حينما فاز الفريق بهدف دون رد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بحماس كبير من قبل لاعبي سيتي وسدد رودري كرة قوية تصدى لها أليسون.

وسدد رياض محرز كرة قوية مقوسة من ركلة حرة مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 16 سدد صلاح الكرة تصدى لها الدفاع ومررها صلاح مجددا لهارفي إيليوت لكن الدفاع مرة أخرى كان بالمرصاد.

ومن هجمة مرتدة سريعة هيأ ديوجو جوتا الكرة لصلاح الذي أطلق تسديدة قوية بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم ليفربول في الدقيقة 17.

وحصل صلاح على إنذار في الدقيقة 19 بعد اعتراضه على قرار الحكم باحتساب خطأ لصالح ناثان أكي.

وانطلق صلاح مسرعا ومرر الكرة لجوتا المنفرد تماما لكن جريليش تألق وشتتها سريعا.

وارتدت الكرة ووفي الدقيقة 28 أرسل جريليش عرضية زاحفة من الناحية اليسرى قابلها ألفاريز بتسديدة سكنت الشباك ليدرك التعادل لسيتي.

وطالب لاعبو ليفربول بطرد لرودري بداعي ارتكابه مخالفتين في دقيقتين لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 46 أرسل رياض محرز عرضية زاحفة من الناحية اليمنى قابلها دي بروين بتسديدة في الشباك ليعلن عن هدف ثاني لسيتي.

وعقب سبع دقائق تابع جوندوجان كرة مرتدة من أرنولد إثر تصديه لتسديدة ألفاريز ليسددها في الشباك ويعلن عن الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وكاد جريليش يسجل هدفا رائعا من تسديدة مقوسة لكن أليسون تألق أمامه.

وأجرى ليفربول أربعة تبديلات تسميكياس بدلا من روبرتسون، تشامبرلين بدلا من إيليوت، وربرتو فيرمينو بدلا من جوتا، وداروين نونيز بدلا من صلاح.

وفي الدقيقة 74 سجل جريليش الهدف الرابع لسيتي بتسديدة زاحفة.

وشارك جيمس ميلنر بدلا من كودي جاكبو في الدقيقة 82.

فيما شارك بيرناردو سيلفا بدلا من رودري.

وبعد ذلك بدقائق شارك كول بالمر بدلا من جريليش.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز سيتي بأربعة أهداف لهدف.