الهلال يعلن تكفل رئيسه بشراء تذاكر لقاء الأهلي ووضع قيمة رمزية لها

الجمعة، 31 مارس 2023 - 10:51

كتب : محمد عبد العظيم

الهلال السوادني

أعلن نادي الهلال شراء رئيسه حسن السوباط شرائه لتذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي المطروحة بفئة 200 جنيه.

وأوضح النادي السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه في سبيل عملية توزيع التذاكر وضمان تسليمها لمستحقيها تم وضع قيمة رمزية للتذاكر مقابل 50 جنيه كدعم للنادي.

وأشار النادي إلى أنه بإمكان جماهيره في القاهرة الحصول على التذاكر.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-3-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ والدوري مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز الكونفدرالية - الجيش الملكي يعلن تقدمه بشكوى ضد مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر

وكان علم FilGoal.com أن الأهلي وافق على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بزيادة عدد التذاكر الممنوحة لجماهير النادي السوداني بواقع 2400 تذكرة إضافة للـ100 التي كان أعلن عنها من قبل.

وستتواجد جماهير الفريق السوداني في الدرجة الأولى العلوية "يمين".

ويتعين الآن على نادي الهلال إرسال مندوب لشركة "تذكرتي" لاستلام التذاكر المخصصة لجماهيره.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 1 أبريل المقبل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويحضر اللقاء 50 ألف مشجع.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-3-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ والدوري مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز الكونفدرالية - الجيش الملكي يعلن تقدمه بشكوى ضد مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر خبر في الجول - الأهلي ينفذ طلب كاف ويخصص تذاكر إضافية لجماهير الهلال مصدر من كاف يكشف لـ في الجول: ماذا تقول اللوائح في شكوى بيراميدز ضد فيوتشر مصدر من فيوتشر لـ في الجول: موقف رفعت سليم 100%.. وهذا ردنا على شكوى بيراميدز مصدر من بيراميدز لـ في الجول: قدمنا شكوى مع الجيش الملكي ضد فيوتشر بسبب رفعت مران الأهلي – مشاركة ديانج ومعلول والشناوي.. وبرنامج استشفائي لـ تاو
أخر الأخبار
يتبقى له واحدة ليعادل الرقم القياسي.. أرتيتا مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار في رمضان ساعة | الكرة الأوروبية
تفوق على صلاح ليحصد الأولى في مسيرته.. ساكا لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول – وكيلهما يكشف سبب عدم انضمام إيبوكا لـ الزمالك وحقيقة توقيع إريك تراوري لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
أس: مبابي تحدث مع ريال مدريد.. وموقف النادي الإسباني من المفاوضات ساعة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: برشلونة لن يلعب في كامب نو الموسم المقبل ساعة | الدوري الإسباني
الهلال يعلن تكفل رئيسه بشراء تذاكر لقاء الأهلي ووضع قيمة رمزية لها 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31-3-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ والدوري 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) -(0) زامبيا.. الفراعنة إلى أمم إفريقيا 2 السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما 3 سيناريوهات الكونفدرالية بعد الحُكم لـ فيوتشر - الجيش الملكي قد يودع وبيراميدز أمام خيار واحد 4 مرتضى منصور: المعركة بدأت الآن.. وتمت مساومتي على حريتي مقابل 3 أشياء