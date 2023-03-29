لصالح السودان.. تعادل مخيب بين موريتانيا والكونغو الديمقراطية في تصفيات أمم إفريقيا

اكتفى منتخب موريتانيا بالتعادل 1-1 أمام ضيفته الكونغو الديمقراطية في ملعب شيخا ولد بيديا، بالجولة الرابعة لمنافسات المجموعة التاسعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

الكونغو الديمقراطية تقدمت مبكرًا بعد مرور 9 دقائق بواسطة سيدريك باكامبو مهاجم أولمبياكوس.

اللاعب السابق في فياريال وأوليمبيك مارسيليا رفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 14 هدفًا بعد أن سجل في مباراة الذهاب قبل أيام أيضًا.

وبينما حاول باكامبو أخذ الكرة من الشباك والركض نحو منتصف ملعبه لاستئناف اللعب سريعا، عرقله بابكار نياسي حارس مرمى موريتانيا، ليشهر التونسي صادق السلمي بطاقة صفراء في وجهه.

موريتانيا حاولت العودة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 12 نفذها ببراعة علي عبيد، لكن جويل كياسومبوا تصدى ببراعة.

باكامبو ظهر مجددا في الدقيقة 40 عندما راوغ الحارس، لكن تألق الدفاع أبعد الكرة من على خط المرمى.

في الشوط الثاني عادت موريتانيا بقوة وسجلت هدف التعادل بتسديدة صاروخية هائلة من محمد سويد لاعب الحدود العراقي في الدقيقة 57.

موريتانيا تلقت نبأ سعيدًا آخر في الدقيقة 59 عندما تحصل باكامبو على إنذار ثانٍ إثر التحامه مع نياسي حارس مرمى موريتانيا، ليغادر الملعب مطرودًا.

لكن محاولات موريتانيا في الدقائق المتبقية لم تسفر عن هدف الفوز، ليتعثر المنتخبان بنتيجة سلبية.

وشهدت المباراة مشاركة مامادو نياس مهاجم المقاولون العرب أساسيًا في صفوف موريتانيا، لكنه غادر بين الشوطين.

واكتفت موريتانيا برفع رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما رفعت الكونغو الديمقراطية رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع -الأخير-.

وتتصدر الجابون المجموعة برصيد 7 نقاط، ومن خلفها السودان برصيد 6 نقاط.

ويمكن لأي منتخب في هذه المجموعة الصعود إلى النهائيات، كما تعتبر كل المنتخبات مهددة بالخروج أيضًا في أكثر المجموعات اشتعالًا قبل جولتين على نهاية التصفيات.