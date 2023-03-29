الهلال يشيد باستقبال الأهلي للبعثة السودانية

الأربعاء، 29 مارس 2023 - 01:35

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الهلال والأهلي

أشاد حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال السوداني ورئيس بعثة الفريق في مصر بالاستقبال الطيب من النادي الأهلي.

وطمأن الأمين العام لنادي الهلال جماهير الفريق على وصول البعثة إلى معقل الأهلي.

وكانت بعثة الهلال قد وصلت إلى مصر عصر أمس الثلاثاء وكان في استقبالها وفد رسمي من النادي الأهلي.

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وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي استقبال بعثة الهلال في صالة كبار الزوار بناء على طلب السفارة السودانية. (تفاصيل من هنا)

وجاء بيان الهلال السوداني كالآتي:

"طمأن حسن علي عيسى الأمين العام لنادي الهلال ورئيس بعثة الفريق بالقاهرة الجماهير على وصول البعثة إلى معقل الأهلي".

وتابع "أشاد علي عيسى بالاستقبال الطيب الذي حظيت به البعثة عند وصولها مطار القاهرة، ممتدحا موقف السفارة السودانية بمصر ونادي الأهلي الذي تواجد في الاستقبال بوفد رفيع تقدمه سمير عدلي المدير الإداري للنادي".

"كما ثمن دور الجماهير الزرقاء التي توافدت بكثافة وقدمت دفعة معنوية كبيرة لأفراد البعثة، مشيدا بموقفها ومن خلفها اللجنة التي نظمت الاستقبال التي نظمت الاستقبال الذي وصفه بالأنيق".

واختتم البيان "يشكر رئيس بعثة الهلال، إدارة مطار القاهرة على تعاملها الجيد مع البعثة وأعرب عن تفاؤله بعودة الفريق ببطاقة الترقي للدور المقبل".

ويستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على الهلال بفارق هدفين أو أكثر من أجل التأهل إلى دور المجموعات.

كما تؤهل نتيجة 1-0 الأهلي إلى ربع النهائي، ولكن أي نتيجة أخرى بفارق هدف أو تعادل أو خسارة أمام الهلال تطيح بالأهلي من دور المجموعات.

وكانت شركة تذكرتي قد أعلنت نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال المقدرة بـ 50 ألف تذكرة بعد طرحها بأقل من 8 ساعات.

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