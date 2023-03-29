الأهلي يكشف تفاصيل استقبال بعثة الهلال.. وحالة الخطيب الطبية

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي بالنادي الأهلي عن توجه بعثة الهلال السوداني بالشكر لناديه بسبب حفاوة الاستقبال.

وأشار شلبي إلى استقبال بعثة الهلال في صالة كبار الزوار بناء على طلب السفارة السودانية.

وتحدث المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تفاصيل الحالة الطبية لمحمود الخطيب رئيس النادي وخضوعه لجلسة تنفس بالأكسجين.

وقال سعد شلبي عبر قناة صدى البلد: "بعثة الهلال السوداني وصلت عصرا، وتم استقبالهم في صالة كبار الزوار بناء على طلب السفارة السودانية، وكان هناك حرص بتوفير كل سبل الراحة لهم والأمر ليس فقط منذ وصولهم إلى مصر ولكن كان هناك تعاون من السفارة المصرية في السودان لتأشيرات بعثة الهلال".

وأضاف "أشكر كل المؤسسات الوطنية التي سمحت لنا بحضور 50 ألف مشجع لمواجهة الهلال".

وشدد شلبي "كلنا ثقة أن جمهور الأهلي سيقدم لوحة رائعة في مباراة الهلال لتكون خطوة لعودة الجماهير بأعداد كبيرة للمدرجات لأن كرة القدم ليس لها طعم بدون جماهير".

وكشف المدير التنفيذي للأهلي "فور انتهاء مواجهة القطن الكاميرون كانت هناك توجيهات من محمود الخطيب رئيس النادي بطلب السعة الكاملة لحضور مواجهة الهلال".

أما عن سرعة انتهاء التذاكر أوضح "نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال في 4 ساعات فقط يعكس أمرا هاما، وهو ما تسبب في خروج تقرير إحصائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم للتاريخ والإحصاء بأن النادي الأهلي أكبر نادي في العالم يمتلك قاعدة جماهيرية في موطنه، وهو تأكيد للحقيقة الرقمية التي تفيد بأن النادي الأهلي يمتلك أكثر جماهير داخل دولته".

وتابع "إن شاء الله المباراة ستمر بالصورة التي تليق بمصر والنادي الأهلي".

ويستضيف الأهلي فريق الهلال السوداني في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وبالحديث عن حالة محمد الشناوي أوضح "اللاعب كان يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية وبمجرد تعرضه لألم، تم طلب فحوصات دقيقة والتقرير المبدئي يفيد بتواجد بصورة طبيعية أمام الهلال".

وكان قد تم استبدال الشناوي بين شوطي مواجهة مصر ضد مالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

بينما بسؤاله عن الحالة الطبية لرئيس النادي قال: "يمر محمود الخطيب بوعكة صحية، كانت لديه رحلة علاجية منذ فترة في باريس ودائما ما كانت النصائح الطبية تؤكد على ضرورة الراحة والبعد عن الضغوطات العصبية، ولكنه كان يرفض دائما ذلك التشخيص بسبب الحرص على متابعة كل صغيرة وكبيرة داخل جدران النادي الأهلي".

وكشف سعد شلبي "متابعة كل شيء من رئيس النادي لما يحدث صاحبه إجهاد في رحلة المغرب بكأس العالم للأندية وتعرض وقتها للإصابة بفيروس كورونا، ونشكر الأخوة في المغرب بسبب الرعاية الطبية الكبيرة التي تلقاها هناك".

وتابع المدير التنفيذي للأهلي "لم يمتثل الخطيب للراحة فور عودته إلى مصر بعد رحلة المغرب وتعرض وقتها لالتهاب في الشُعب الهوائية، واحتاج في بعض الوقت للتنفس بالأكسجين وزيارة الطبيب له في المنزل بسبب عدم السماح له بالخروج".

واختتم سعد شلبي تصريحاته "كان من المقرر عقد اجتماع بين الخطيب ولجنة التخطيط ولكن نجحنا في إقناعه بإلغاء ذلك، وتسببت الوعكة الصحية في عدم مقدرته بحضور عزاء والد حسين الشحات".

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على الهلال بفارق هدفين أو أكثر من أجل التأهل إلى دور المجموعات.

كما تؤهل نتيجة 1-0 الأهلي إلى ربع النهائي، ولكن أي نتيجة أخرى بفارق هدف أو تعادل أو خسارة أمام الهلال تطيح بالأهلي من دور المجموعات.

وكانت شركة تذكرتي قد أعلنت نفاد تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال بعد طرحها بأقل من 8 ساعات.