السنغال تودع في 10 دقائق.. وفشل الكاميرون والجزائر ونيجيريا في التأهل لإفريقيا تحت 23 عاما

الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

السنغال الأولمبي ضد مالي - تحت 23 عاما

ودع منتخب السنغال الأولمبي التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد خسارة مفاجئة في 10 دقائق فقط.

وفقد منتخب السنغال الأولمبي فرص التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد فشله في التأهل لأمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقرر إقامتها في المغرب يونيو المقبل.

وخسر منتخب السنغال الأولمبي أمام مالي بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات، ويأتي ذلك رغم تغلب أسود التيرانجا ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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وكان لقاء الإياب سلبيا بدون أهداف حتى الدقيقة 63، قبل أن ينجح منتخب مالي الأولمبي في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الفترة من 63 إلى 73.

كما ودع منتخب الجزائر الأولمبي بعد الخسارة أمام غانا بهدف دون مقابل في مباراة الإياب.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في الجزائر.

وفقد منتخب الكاميرون حظوظه في التأهل إلى أمم إفريقيا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الجابون بنتيجة 7-6.

وعوض منتخب الكاميرون الأولمبي خسارته في الذهاب بهدف دون مقابل ليفوز في الإياب بنفس النتيجة، قبل أن تتفوق الجابون بركلات الترجيح.

بينما خسر منتخب نيجيريا الأولمبي أمام غينيا بهدفين دون مقابل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويشارك ثمانية منتخبات في أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع ملحق أمام ممثل آسيا.

وحسمت فرق المغرب ومصر وغانا والجابون وغينيا ومالي والكونغو تأهلهم إلى أمم إفريقيا تحت 23 عاما ويتبقى فريق واحد.

ويستضيف منتخب السودان فريق النيجر لحسم البطاقة الأخيرة، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل سلبيا بدون أهداف.

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