بعد غياب 5 أشهر.. هالاند يحصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في مارس
الثلاثاء، 28 مارس 2023 - 11:52
كتب : FilGoal
حصد إيرلينج هالاند جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر مارس.
المهاجم النرويجي سجل 9 أهداف في 4 مباريات فقط خلال مارس.
وحقق البالغ من العمر 22 عاما الجائزة متفوقا في التصويت على روبن دياش وفيل فودين.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يحصل فيها هالاند على هذه الجائزة بعد أن حصدها في أغسطس وسبتمبر.
بينما حصد مانويل أكانجي جائزة شهر أكتوبر، ثم حصدها جوليان ألفاريز في نوفمبر، ورياض محرز في ديسمبر ويناير، قبل أن يفوز جاك جريليش بالجائزة في شهر فبراير.
وصل إيرلينج إلى هدفه رقم 42 في 37 مباراة بالموسم الجاري ليحطم رقم تومي جونسون الذي سجل 38 هدفا خلال 40 مباراة، قبل 94 عاما.
هالاند يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا.
كما أنه هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف.
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