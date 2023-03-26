مدير الأهلي يوضح بوابات الدخول للجماهير في مباراة الهلال

تحدث سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تفاصيل دخول الجماهير في مباراة الهلال السوداني المرتقبة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة الأهلي: "تم نقل المباراة إلى استاد القاهرة بسبب حاجة الأهلي لعدد كبير من الجماهير، والملعب سيكون جاهزا للمباراة بعد انتهاء الصيانة".

وأضاف "حاولنا الوصول لأسعار تذاكر في متناول جماهير الأهلي لحضور المباراة، وكان لدينا اجتماعا أمنيا مع وزارة الداخلية وتم تحديد أماكن وبوابات الدخول".

وأوضح "المقصورة الأمامية والدرجة الأولى يمين ويسار سيكون دخولهما من باب آل رشدان".

وتابع "الدرجة الثانية سيكون دخولها من الباب البحري بجوار دار المدرعات، وكذلك الدرجة الثالثة يسار".

وواصل شلبي "الباب القبلي سيكون للدرجة الثالثة يمين. والآن الكل يعرف بوابة دخوله لمنع الكثافات أمام الأبواب ولتدخل الجماهير بسهولة ويسر".

وأكمل "البوابات سيتم فتحها في الرابعة عصرا، وسيتم غلقها في الثامنة مساء. نحرص على تواجد الجماهير مبكرا منعا للزحام".

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وسبق أن أعلن الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الفريق ضد الهلال. (طالع التفاصيل)

واعتمدت لجنة المباريات بالنادي الأهلي أسعار تذاكر مباراة الهلال السوداني. (طالع التفاصيل)

سيتم طرح التذاكر عبر موقع "تذكرتي" في منتصف الليل 26 مارس.

ويكشف FilGoal.com الأماكن المتاحة في المدرجات لحجز التذاكر في مباراة الأهلي والهلال السوداني، وهي كالتالي:

- مدرجات درجة ثالثة يمين: 18 ألف تذكرة

- مدرجات درجة ثالثة يسار: 18 ألف تذكرة

- مدرجات الدرجة الثانية: 10500 تذكرة

- مدرجات الدرجة الأولى يسار: 2500 تذكرة

- مدرجات الدرجة الأولى يمين: 100 تذكرة مخصصة لجماهيرة الهلال السوداني

- مدرجات المقصورة الأمامية: 1000 تذكرة

- المقصورة الرئيسية: التذاكر الموسمية ومجلس إدارة الأهلي والهلال ومسؤولي الكاف ووزارة الشباب والرياضة

ورفض مجلس إدارة الأهلي خصم نسبة الدعوات في الدرجة الثالثة وتركها بالكامل للجماهير.

وسيكون الحضور بالدعوات الخاصة في مدرجات الدرجة الأولى يسار.

وسيكون الدخول عن طريق بطاقة المشجع.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

٥٠ جنيها للدرجة الثالثة

٦٠ جنيها للدرجة الثانية

٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى

٦٠٠ جنيه للمقصورة الأمامية

سيتم طرح التذاكر عبر موقع "تذكرتي" في منتصف الليل 26 مارس.

وجاء ذلك في ضوء المشاورات العديدة التي جرت مع الجهات المعنية خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها الأمن وشركة "تذكرتي" وشركة "ستادات".

وأبدت كل هذه الجهات تعاونا كبيرا مع النادي وحرصت على تلبية رغبته في النزول بأسعار التذاكر في هذه المباراة المهمة إلى أقصى درجة ممكنة.

ووجه النادي الشكر والتحية إلى كافة الجهات الوطنية التي بذلت جهدا كبيرا لمساندة الأهلي في هذا اللقاء المرتقب، والذي يحتاج فيه إلى جماهيره الوفية التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات، وهي دائما ما تضرب المثل في الالتزام والتشجيع المثالي ومساندة لاعبيها طوال الوقت.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.