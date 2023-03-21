الأهلي يعلن حضور 50 ألف متفرج لمباراته ضد الهلال

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 20:16

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي اليوم الثلاثاء رسميا حصوله على الموافقة على حضور 50 ألف متفرج لمباراته ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال في الأول من شهر أبريل المقبل في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان الأهلي طلب السماح له بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة قبل أن يحصل على الموافقة بحضور 50 ألف متفرج رسميا.

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ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة الثانية بـ11 نقطة يليه الهلال بـ10 نقاط ثم الأهلي بسبع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد لضمان التأهل لربع النهائي بفارق الأهداف عن منافسه السوداني.

أو الانتصار بفارق هدفين ليضمن التأهل كذلك بسبب أفضلية المواجهات المباشرة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال
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