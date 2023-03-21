الأهلي يعلن حضور 50 ألف متفرج لمباراته ضد الهلال

أعلن الأهلي اليوم الثلاثاء رسميا حصوله على الموافقة على حضور 50 ألف متفرج لمباراته ضد الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الهلال في الأول من شهر أبريل المقبل في سادس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان الأهلي طلب السماح له بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة قبل أن يحصل على الموافقة بحضور 50 ألف متفرج رسميا.

🚨🚨| 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال 🦅 pic.twitter.com/OgeIg49PVg — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 21, 2023

ويتصدر ماميلودي صنداونز المجموعة الثانية بـ11 نقطة يليه الهلال بـ10 نقاط ثم الأهلي بسبع نقاط وأخيرا القطن بدون أي نقطة.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد لضمان التأهل لربع النهائي بفارق الأهداف عن منافسه السوداني.

أو الانتصار بفارق هدفين ليضمن التأهل كذلك بسبب أفضلية المواجهات المباشرة.