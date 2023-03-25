قائمة البنك الأهلي - خماسي الأبيض السابق على رأس اختيارات بابافسيلو لمواجهة الزمالك

اختار نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني لـ البنك الأهلي 20 لاعبا لمواجهة الزمالك في دور الـ 16 من كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وتقام المباراة غدا الأحد ويستضيفها استاد المقاولون العرب في التاسعة والربع مساءً.

ويتواجد باسم مرسي ومحمد أبو جبل وكريم بامبو وأسامة إبراهيم ورزاق سيسيه خماسي الزمالك السابق على رأس القائمة.

وتشهد القائمة أيضا تواجد حمدي علاء لاعب وسط البنك الأهلي الذي يقضي الموسم الجاري معارا من الزمالك.

وجاءت قائمة البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – أحمد صبحي.

الدفاع: محمود الجزار – أحمد ياسين – سعيدو سيمبوري – أسامة إبراهيم – عاصم صلاح – إسحاقو يعقوبو.

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد – أحمد سعيد – حمدي علاء – موسى دياوارا – محمد بسيوني – محمد هلال – أحمد ياسر – رزاق سيسيه.

الهجوم: كريم بامبو – محمود قاعود – باسم مرسي.

في المقابل شهدت قائمة الزمالك غيابات عديدة وعودة مصطفى الزناري بعد تعافيه من الإصابة. (تعرف على قائمة الأبيض)

وكشف FilGoal.com أسباب غياب خماسي الأبيض عن المباراة المرتقبة.

وسبق أن التقى الفريقان في 5 مواجهات سابقة انتهت بفوز الزمالك في 3 وتعادلا مرتين.