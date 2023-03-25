قائمة الزمالك - غيابات عديدة.. وعودة الزناري أمام البنك الأهلي

السبت، 25 مارس 2023 - 18:09

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنبي

أعلن نادي الزمالك قائمته لمواجهة البنك الأهلي في الدور ثمن النهائي من كأس الرابطة المصرية.

ويغيب عن القائمة أحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح ومحمد صبحي للتواجد مع منتخب مصر الأول في التوقف الدولي، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي.

ويتواجد أيضا سيف الدين الجزيري في قائمة منتخب تونس.

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وشهدت القائمة أيضا غياب الخماسي محمود عبد الرازق شيكابالا، وحمزة المثلوثي، ونبيل عماد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – محمود شبانة – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – سيف جعفر – محمد حسام "بيسو" -سيد عبد الله – عبد الله محمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد بلحاج – مصطفى شلبي – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي – سامسون أكينولا – يوسف أسامة نبيه.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 26 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

يلتقي الفريقان للمرة السادسة في تاريخهما، والثانية هذا الموسم، حيث فاز الزمالك في الأسبوع السابع من الدوري بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 96.

ولم يسبق للبنك الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك، حيث فاز 3 مرات وتعادلا في مباراتين.

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