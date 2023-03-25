في الجول يكشف أسباب غيابات خماسي الزمالك عن مواجهة البنك الأهلي

يغيب الخماسي محمود عبد الرازق شيكابالا، وحمزة المثلوثي، ونبيل عماد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي عن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في دور الـ16 من كأس الرابطة.

وشهدت القائمة أيضا غياب أحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح ومحمد صبحي للتواجد مع منتخب مصر الأول في التوقف الدولي، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي، و سيف الدين الجزيري للتواجد في قائمة منتخب تونس. (طالع القائمة بالكامل)

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب الخماسي عن المباراة

-محمود عبد الرازق شيكابالا، بسبب عدم الجاهزية البدنية بعد نزلة البرد الأخيرة.

-نبيل عماد بسبب شد خفيف في العضلة الأمامية.

-محمد عبد الغني بسبب شد عضلي

-محمد عبد الشافي بسبب كدمة في الكاحل، ولم يشارك في التدريبات الجماعية آخر يومين

-حمزة المثلوثي بسبب مواصلة العلاج بعد الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 26 مارس الجاري.

ويلعب اللقاء على ملعب المقاولون العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

يلتقي الفريقان للمرة السادسة في تاريخهما، والثانية هذا الموسم، حيث فاز الزمالك في الأسبوع السابع من الدوري بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 96.

ولم يسبق للبنك الأهلي تحقيق الفوز على الزمالك، حيث فاز 3 مرات وتعادلا في مباراتين.