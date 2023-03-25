50 جنيها للدرجة الثالثة.. الأهلي يعتمد أسعار تذاكر مباراة الهلال في دوري الأبطال

اعتمدت لجنة المباريات بالنادي الأهلي أسعار تذاكر مباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

٥٠ جنيها للدرجة الثالثة

٦٠ جنيها للدرجة الثانية

٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى

٦٠٠ جنيه للمقصورة الأمامية

سيتم طرح التذاكر عبر موقع "تذكرتي" في منتصف الليل 26 مارس.

وجاء ذلك في ضوء المشاورات العديدة التي جرت مع الجهات المعنية خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها الأمن وشركة "تذكرتي" وشركة "ستادات".

وأبدت كل هذه الجهات تعاونا كبيرا مع النادي وحرصت على تلبية رغبته في النزول بأسعار التذاكر في هذه المباراة المهمة إلى أقصى درجة ممكنة.

ووجه النادي الشكر والتحية إلى كافة الجهات الوطنية التي بذلت جهدا كبيرا لمساندة الأهلي في هذا اللقاء المرتقب، والذي يحتاج فيه إلى جماهيره الوفية التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات، وهي دائما ما تضرب المثل في الالتزام والتشجيع المثالي ومساندة لاعبيها طوال الوقت.

موقف المجموعة الحالي

1- صنداونز 11 نقطة - سجل 12 - استقبل 6 - فارق الأهداف +6

2- الهلال 10 نقاط - سجل 6 - استقبل 3 - فارق الأهداف +3

3- الأهلي 7 نقاط - سجل 11 - استقبل 8 - فارق الأهداف +3

4- القطن 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 14 - فارق الأهداف -12

ماذا يحتاج الأهلي للصعود؟

يدخل الأهلي المباراة ولا بديل أمامه إلا الفوز من أجل الوصول للدور ربع النهائي.

ولكن هل فوز الأهلي بأي نتيجة سيكون كافيا للتأهل؟

اللوائح تقول:

حال تساوي ناديين في النقاط في المجموعات فإنه يتم الاحتكام إلى

1-عدد النقاط التي يحققها كل فريق في المواجهات المباشرة

2-فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين

3-العدد الأكبر من الأهداف المسجلة خارج الأرض

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة

5- عدد الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة

6-القرعة

-فوز الأهلي مع شباك نظيفة

إذا انتصر الأهلي بأي نتيجة دون استقبال أهداف فإنه سيضمن تأهله بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي حتى ولو بهدف دون مقابل مع تساوي الكفة في نقاط المواجهات المباشرة.

إذا فاز الأهلي بهدف دون مقابل فإن الكفة ستتساوى في فارق الأهداف في المباريات بين الفريقين ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتأهل الأهلي بفارق الأهداف في كل مباريات المجموعة (الأهلي +4 والهلال +2).

-حال استقبال الأهلي لأي هدف

إذا استقبل الأهلي أي هدف فسيكون وقتها بحاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير حتى يتفوق في فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وتجنب اللجوء إلى عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي سيتفوق الهلال وقتها فيها بتسجيله هدفا في مرمى الأحمر.