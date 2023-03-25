فاران: سأعتزل في يونايتد أو لانس.. وأريد تجنب ما حدث للاعبين العظماء

السبت، 25 مارس 2023 - 15:20

كتب : FilGoal

رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

قال رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد إنه ينوي الاعتزال إما مع فريقه الحالي أو لانس الذي نشأ فيه.

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

وتحدث فاران لمجلة "جي كيو" قائلا: "سأنهي مسيرتي إما في ريال مدريد أو مانشستر أو لانس، لن أنتقل لناد آخر".

واستدرك "لكن بالنسبة لمدريد فالأمر معقد، عادة لا يعود اللاعبين إلى هنا، أعتقد الأقرب أنني سأنهي مسيرتي هنا في مانشستر أو في لانس".

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وعن ازدحام جدول المباريات قال فاران: "في المواسم الأخيرة كانت المسابقات تنتهي في وقت متأخر والموسم الذي يليه يبدا مبكرا، لم يكن لدينا الوقت الكافي للحصول على استشفاء".

وأردف "يمكن القيام بذلك الأمر لعدة مواسم ولكن بعد فترة من الوقت إما أن تتحطم أو لا يمكن أن تتعرف على نفسك وعلى اللاعب الذي كنت عليه لستة أشهر أو عام في الملعب أو تتعرض للإصابة".

وأتم فاران حديثه "هذا ما يحدث لجميع اللاعبين العظماء وهو ما أريد تجنبه".

وشارك فاران في 27 مباراة خلال الموسم الجاري مع يونايتد وتوج معه بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

مانشستر يونايتد فاران
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