مؤتمر مدرب مالاوي: لاعبونا تفاجأوا بنجوم مصر.. وأصبحوا أسرع مع فيتوريا

برر ماريو مارينيكا المدير الفني لـ منتخب مالاوي خسارته من مصر بتفاجأ لاعبيه من نجوم منتخب مصر.

وانتصر منتخب مصر على مالاوي بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية.

وقال ماريو مارينيكا عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "قلت في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن منتخب مصر قوي، بدأنا اللقاء ولم ينفذ اللاعبون تعليماتنا بشكل كامل، الشوط الثاني كان مختلفا تماما، أظهرنا احتراما كبيرا للمنتخب المصري".

وأضاف "خطتنا كانت عدم العودة للدفاع وأردنا وضع الضغط على منتخب مصر، في الشوط الأول تفاجأ لاعبو مالاوي بنجوم مصر، قيمة منتخب مالاوي السوقية 3.5 مليون يورو ومحمد صلاح فقط يساوي أكثر من 100 مليون يورو".

وأردف "سنركز الجانب الدفاعي والهجومي في المباراة الثانية، فلسفتي هي اللعب من أجل الفوز، مستوانا الشوط الأول كان سيئا جدا، في الشوط الثاني حاولنا العودة لأسلوبنا وخطتنا. وقادرون نشكل خطورة على مصر في المباراة المقبلة".

وواصل "الحظ لم يحالفنا لخوض مباريات ودية قبل التجمع ولم يحدث انسجام وهو ما أثر علينا الشوط الأول، حاولنا تجميع قوانا الشوط الثاني".

وأوضح "فرق المستوى الأول مثل مصر والسنغال ومصر لو حصلوا على مساحات سيعاقبوك في أي لحظة".

وتابع "خططنا لإيقاف الفريق وليس صلاح فقط، لم يكن هناك خطة لإيقاف صلاح تحديدا، في تفاصيل صغيرة كانت المباراة تُلعب عليها".

وأكمل "عندما تعطي الوقت والمساحة لمنتخب مصر سيكون الأمر صعبا جدا، وهو ما حدث في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، حاولنا التماسك لكن افتقدنا اللمسة الاخيرة ودقة التصويبات".

وأتم "منتخب مصر أصبح إيقاعه أسرع مع روي فيتوريا وتطور عن الفترة الماضية".





































































































































































سجل ثنائية مصر: محمد صلاح وعمر مرموش.

وسبق أن حقق فيتوريا 3 انتصارات سابقة ضد ليبيريا والنيجر وبلجيكا، وجميعها ودية.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى النقاط السادسة تصدر بها الترتيب مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة غينيا وإثيوبيا.

وتوقف رصيد مالاوي عند 3 نقاط تراجع بها ترتيبه بشكل مؤقت.

وسيلتقي منتخب مصر مجددا مع مالاوي يوم الثلاثاء المقبل في الثالثة عصرا لحساب الجولة الرابعة.

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