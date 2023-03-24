مدرب جنوب إفريقيا: بيرسي تاو يعود إلى أفضل مستوياته.. كأنه تخلص من 50 كيلو على قدميه

الجمعة، 24 مارس 2023 - 16:31

كتب : FilGoal

بيرسي تاو لاعب الأهلي

أشاد هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا بـ بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي وبعودته إلى مستواه الجيد مؤخرا.

وقال بروس في تصريحات نقلها موقع The South African الجنوب إفريقي: "رويدا رويدا، بيرسي تاو يعود إلى أفضل مستوياته، وكان بإمكاننا ملاحظة ذلك خلال مباراة الأهلي أمام صنداونز، والتي كان فيها هو أفضل عناصر فريقه من وجهة نظري".

وأضاف "بيرسي تاو أصبح نشيطا في التدريب من جديد. قبل عام كان كأنه يحمل 50 كيلو على قدميه. الآن تراه نشيطا، وبإمكانه التحرك بخفة".

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مدرب جنوب إفريقيا أتبع "هذا هو بيرسي تاو الذي طالما أعجبت به، والذي عرفته وقت تواجده في بلجيكا. هذه المرة الأولى التي أراه فيها بهذا الشكل تقريبا".

بيرسي تاو لعب لفريقي كلوب بروج، وأندرلخت البلجيكيين خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

المدرب البلجيكي أتم "بيرسي تاو أصيب ثم تعافى، وخاض كل المباريات. هو الآن بحالة جيدة، وهذا طبيعي لأنه يلعب للأهلي، لقد كان حاسمًا وسجل ضد صنداونز والقطن".

وعاد بيرسي تاو لقائمة جنوب إفريقيا بعد غياب منذ يونيو 2022، وذلك استعدادا لمباراتي ليبيريا المقبلتين.

وتأتي تصريحات هوجو بروس بعد تصريحات سابقة، حس فيها بيرسي تاو بمغادرة الأهلي إذا لم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق في شهر نوفمبر الماضي. (طالع التفاصيل)

كان FilGoal.com قد علم في وقت سابق بأن رحلات الطيران من ليبيريا إلى القاهرة قد تتسبب في عودة تاو متأخرا إلى مصر.

ويعمل الأهلي حاليًا على تدبير حلول بديلة لمحاولة وصول تاو في الوقت المناسب للظهور في المباراة المصيرية.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة ليبيريا اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

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