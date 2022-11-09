مدرب جنوب إفريقيا: على تاو أن يغادر الأهلي في هذه الحالة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 16:17

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي ضد الداخلية

يرى هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا أن بيرسي تاو عليه أن يرحل عن الأهلي في شهر يناير المقبل إذا استمر عدم حصوله على دقائق كافية.

وقال بروس عبر شبكة "SABC" الجنوب إفرقية: "اعتقد أن لاعب مثل تاو يناسب كل خطة لأي مدرب لنجعل ذلك واضحا".

وتابع "عندما ترى ما حدث لبيرسي تاو العام الماضي لقد تعرض من إصابة لأخرى وتعافى ثم لعب مباراتين أو ثلاث وتعرض لإصابة أخرى وبسبب الإصابة لم يلعب ضد إثيوبيا أو فرنسا".

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وأضاف "حاليا هو غير جاهز بنسبة 100% هو لائق طبيا ولكن لا يحصل على دقائق كافية في الأهلي، عليه أن يلعب ولنأمل أنه إذا لم ينجح في الحصول على وضع جيد في الأهلي بأن يبحث عن ناد جديد يمكنه اللعب معه خلال شهر يناير".

وشدد "سنكون سعداء بأن نراه يلعب سواء مع الأهلي أو فريق آخر ليكون تاو جاهزا 100% لمباراتي شهر مارس ضد ليبيريا".

وأتم "لا أظن أن استدعاء بيرسي تاو للمنتخب الآن سيكون فكرة سديدة لأنه غير جاهز، فعلنا ذلك من قبل ولكننا رأينا أداؤه ضد غانا في شهر سبتمبر العام الماضي وأيضا في نوفمبر لم يكن تاو الذي نعرفه بنسبة 100%".

وشارك تاو مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي في آخر مباراتين أمام أسوان والداخلية بمجموع 23 دقيقة بينما غاب عن بداية الموسم بسبب تعرضه للإصابة.

جنوب إفريقيا بيرسي تاو هوجو بروس
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