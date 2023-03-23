غياب كلوب.. أرتيتا ينافس جوارديولا ودي زيربي على جائزة مدرب الشهر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي المرشحين لجائزة مدرب شهر مارس في الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد نهاية منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وينافس ميكيل أرتيتا (أرسنال) مع كل من بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وأوناي إيمري (أستون فيلا) وروبيرتو دي زيربي (برايتون)

وجاءت أرقام المدربين كالآتي:

- ميكيل أرتيتا

قاد أرتيتا فريق أرسنال في شهر مارس للفوز بأربع مباريات خاضهم الفريق هذا الشهر دون أي تعادل أو خسارة.

وسجل أرسنال 14 هدفا واستقبل ثلاثة فقط ليصبح فارق الأهداف 11 لصالح المدفعجية في شهر مارس.

وقادت انتصارات أرسنال الأربعة الفريق للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

- دي زيربي

حافظ دي زيربي على أمال برايتون في تحقيق مركز مؤهل لبطولات أوروبية.

ولعب برايتون ثلاث مباريات في شهر مارس فاز على كل من وست هام بأربعة أهداف دون مقابل وكريستال بالاس بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل مع ليدز بهدفين لكل منهما.

ويتواجد برايتون في المركز السابع ليحافظ على آمال تأهله إلى البطولات الأوروبية.

- أوناي إيمري

استقبلت شباك أستون فيلا في شهر مارس هدفا واحدا فقط مع أوناي إيمري.

وتغلب أستون فيلا على كل من كريستال بالاس وبورنموث ضمن ثلاث مباريات خاضهم في شهر مارس.

بينما تعادل أستون فيلا مباراة واحدة كانت ضد وست هام بهدف لكل منهما.

- بيب جوارديولا

قاد جوارديولا مانشستر سيتي للفوز في مباراتي الفريق خلال شهر مارس.

وانتصر مانشستر سيتي على كل من نيوكاسل وكريستال بالاس.

ويواصل سيتي محاولاته في اللحاق بأرسنال على صدارة مسابقة الدوري.