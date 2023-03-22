مباشر تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (1) (0) زامبيا.. 3 تغييرات من ميكالي

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - مصر الأولمبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد زامبيا الأولمبي في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخبان فى السادسة مساء اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوى في تصفيات أمم إفريقيا وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الإولمبية باريس 2024.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 77: 3 تغييرات مصرية

ق 73: جووووووووول أوووووووووول إبراهيم عادل بتسديدة قوية يسجل الأول لمصر

ق 71: تسديدة مصطفى أشرف أعلى العارضة

ق 59: رأسية أسامة فيصل تمر بجوار القائم

ق 54: إبراهيم عادل يهدر انفرادا بغرابة في منتصف المرمى يتصدى لها الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية من مصطفى سعد وتسديدة من إبراهيم عادل على الطائر تمر أعلى العارضة.

ق 35: بطاقة صفراء أولى من نصيب جولدن ماشاتا

ق 32: تسديدة قوية من لمسة واحدة من تمر بعيدة عن المرمى.

ق 22: إبراهيم عادل يسدد كرة قوية يبعدها الحارس لركنية.

ق 18: حمزة علاء يبعد تسديدة خاطئة من حسام عبد المجيد.

ق 15: حمزة علاء يتصدى بسهولة لتسديدة مهاجم زامبيا التي ارتطمت بأقدام الدفاع.

ق12: تسديدة من مصطفى أشرف من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر دون خطورة.

ق 9: أسامة فيصل يسدد على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكنها سهلة في يد الحارس.

ق 5: خطأ دفاعي من محمد طارق لكن الحارس حمزة علاء في الموعد ويخرج في الوقت المناسب.

ق 4: رأسية من أسامة فيصل من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

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