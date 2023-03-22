سكاي: جاسم بن حمد يقدم عرضا قياسيا في عالم الرياضة لشراء مانشستر يونايتد

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

جاسم بن حمد

يستعد جاسم بن حمد آل ثاني لتقديم عرض قياسي لشراء نادي مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن عرض جاسم بن حمد سيكون قياسيًا.

ولم تحدد سكاي المبلغ بالتحديد، لكنها ذكرت أنه سيكون الأكبر في عالم الرياضة.

أخبار متعلقة:
عودة إريكسن إلى مانشستر يونايتد تقترب تقارير: الشيخ جاسم يتقدم سباق شراء مانشستر.. وموعد البيع المنتظر من جلايزرز معدوم الخبرة أوروبيًا.. إشبيلية يتعاقد مع مينديليبار قبل مواجهة مانشستر يونايتد تليجراف: اقتراب الملكية القطرية؟ راتكليف لن يدفع ثمنا "غبيا" لشراء مانشستر يونايتد

وأوضحت سكاي أن الرقم القياسي لأكبر عملية شراء مؤسسة رياضية في التاريخ مسجل باسم نادي دينفر برونكوس لكرة القدم الأمريكية الصيف الماضي مقابل 3,75 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت سكاي أن عائلة جليزر المالكة لـ مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على 6 مليارات جنيه إسترليني نظير بيع نادي الشياطين الحمر.

وأفادت سكاي أن عرض بن حمد يتراوح ما بين 4 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، وأنه سيتقدّم به بنسبة 100% هذا المساء.

وكانت سكاي قد ذكرت أن عدد العروض التي من المتوقع ان تقدم لشراء النادي ثمانية عروض.

وألمح السير جيمي راتكليف في وقت سابق أنه لن يدفع مبالغ "غبية" من وجهة نظره من أجل شراء النادي.

وكشفت صحيفة "ديلي تليجراف" أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لن يتوقف عن المحاولة حتى شراء النادي، مع ثقة كبيرة بقدرته على حسم ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الشيخ القطري للصحيفة: "استثمارنا الرأسمالي سيكون الأعلى بين الجميع".

وتشير الصحيفة إلى أن إجمالي استثمارات الشيخ جاسم في النادي ستصل إلى أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني شاملة دفع ديون النادي وتحسين الملعب وملاعب التدريب وغيرها.

وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بجانب وصوله لربع نهائي الدوري الأوروبي حيث يلتقي مع إشبيلية.

وينتظره مواجهة مع برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي جاسم بن حمد
نرشح لكم
رومانو: تشامبرلين يغادر ليفربول مجانا عودة إريكسن إلى مانشستر يونايتد تقترب تقارير: الشيخ جاسم يتقدم سباق شراء مانشستر.. وموعد البيع المنتظر من جلايزرز ذا تايمز: شكوك حول لحاق هالاند بمواجهة ليفربول حوار - دوكوري: صلاح واجهة مميزة للإسلام.. أصوم كل أيام رمضان وإدريسا جانا إمامنا أرسنال يعلن غياب مدافعه لنهاية الموسم تقرير: شرط من ليفربول لتجديد تعاقد ميلنر بقيادة فنية لـ واين روني.. فريق كل النجوم الأمريكي يواجه أرسنال في صيف 2023
أخر الأخبار
مباشر تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي (0) (0) زامبيا.. فيصل يهدر من جديد 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
يتبقى 7 لاعبين.. حارس أتليتكو ينضم لمنتخب بلاده ويترك سيميوني بخيارات قليلة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: تشامبرلين يغادر ليفربول مجانا 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل زامبيا الأولمبي - أندرو فيري يقود الهجوم ضد مصر.. وخماسي في الوسط ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: جاسم بن حمد يقدم عرضا قياسيا في عالم الرياضة لشراء مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: أنباء سيئة لـ تريزيجيه.. غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع ساعة | المحترفون
كرة سلة - بديلا لهودج.. الأهلي يعلن استعادة طومسون حتى نهاية الموسم ساعة | كرة سلة
بعد التنازل عن 520 ألف دولار.. الزمالك يعلن رحيل فيريرا للمرة الثانية هذا الموسم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال