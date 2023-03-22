سكاي: جاسم بن حمد يقدم عرضا قياسيا في عالم الرياضة لشراء مانشستر يونايتد

يستعد جاسم بن حمد آل ثاني لتقديم عرض قياسي لشراء نادي مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن عرض جاسم بن حمد سيكون قياسيًا.

ولم تحدد سكاي المبلغ بالتحديد، لكنها ذكرت أنه سيكون الأكبر في عالم الرياضة.

وأوضحت سكاي أن الرقم القياسي لأكبر عملية شراء مؤسسة رياضية في التاريخ مسجل باسم نادي دينفر برونكوس لكرة القدم الأمريكية الصيف الماضي مقابل 3,75 مليون جنيه إسترليني.

BREAKING: Qatar’s Sheikh Jassim will make world record bid for Manchester United this evening 💰🔴pic.twitter.com/r9teHQHmIa — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 22, 2023

وأوضحت سكاي أن عائلة جليزر المالكة لـ مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على 6 مليارات جنيه إسترليني نظير بيع نادي الشياطين الحمر.

وأفادت سكاي أن عرض بن حمد يتراوح ما بين 4 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، وأنه سيتقدّم به بنسبة 100% هذا المساء.

وكانت سكاي قد ذكرت أن عدد العروض التي من المتوقع ان تقدم لشراء النادي ثمانية عروض.

وألمح السير جيمي راتكليف في وقت سابق أنه لن يدفع مبالغ "غبية" من وجهة نظره من أجل شراء النادي.

وكشفت صحيفة "ديلي تليجراف" أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لن يتوقف عن المحاولة حتى شراء النادي، مع ثقة كبيرة بقدرته على حسم ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الشيخ القطري للصحيفة: "استثمارنا الرأسمالي سيكون الأعلى بين الجميع".

وتشير الصحيفة إلى أن إجمالي استثمارات الشيخ جاسم في النادي ستصل إلى أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني شاملة دفع ديون النادي وتحسين الملعب وملاعب التدريب وغيرها.

وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم، بجانب وصوله لربع نهائي الدوري الأوروبي حيث يلتقي مع إشبيلية.

وينتظره مواجهة مع برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي.